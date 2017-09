Manzur contra la norma cordobesa que limita la provisión de azúcar: “No quiero pensar mal, pero el municipio de Córdoba pertenece a Cambiemos”

El gobernador consideró que la ordenanza es inconstitucional. Adelantó que recurrirá a la Justicia para defender el producto de la principal industria tucumana.

El gobernador Juan Manzur afirmó que defenderá el azúcar local y recurrirá a la vía judicial para frenar la ordenanza mediante la cual la ciudad de Córdoba quiere limitar el consumo de azúcar en establecimientos gastronómicos. De acuerdo a la norma, se debe limitar la oferta de azúcar de libre disponibilidad en locales gastronómicos. El que quiera un sobrecito, o el azucarero, tendrá que pedírselo al mozo. Además, deberá haber bebidas sin endulzante en expendio al público y helados “light” o sin azúcar.

Estos son nueve conceptos que lanzó Manzur sobre la ordenanza cordobesa:

– “Atribuyo esta ordenanza al desconocimiento puro de los cordobeses”.

– “Hoy tenemos los 15 ingenios produciendo, la cosecha viene bien, estamos diversificando con la producción de etanol y la cogeneración de energía y de golpe viene una resolución sin sentido que atenta contra todo esto”.

– “No quiero pensar mal, pero el municipio de Córdoba pertenece a Cambiemos”.

– “La idea es que esta ordenanza sea declara inconstitucional, porque carece de sustento sólido y porque genera un daño concreto contra la provincia”.

– “Esta ordenanza nos preocupa porque no responde a ningún criterio sanitario”.

– “De esta actividad viven miles de familias tucumanas”.

– “Yo he defendido el azúcar en Ginebra y en distintos lugares porque cada tanto hay una avanzada de estas características en contra de nuestra principal producción”.

– “Esto debe ser detenido ahora porque de lo contrario se difundirá”.

– “Nos pondremos al frente de la defensa del azúcar hasta las últimas instancias; no es normal lo que está pasando”.

fuente: la gaceta