Para el Intendente Germán Alfaro, Manzur y Jaldo son truchos, no “casi truchos”

El intendente apeló a la ironía para responder al vicegobernador.

Las críticas del vicegobernador Osvaldo Jaldo ofuscaron al intendente de la capital, Germán Alfaro. “Este gobierno siempre encuentra la culpa en otros. El de la Provincia es un gobierno sin gestión, sin obras, sin reacción y sin ideas”, disparó el jefe municipal.

La segunda autoridad de la provincia y candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista por Tucumán había cuestionado al Partido por la Justicia Social, que encabeza Alfaro, por la causa judicial que investiga si hubo afiliaciones apócrifas que correspondían a fallecidos. “Si un partido tiene avales de personas fallecidas no habla bien de los candidatos. Ese partido es parte de Cambiemos. Si suena como un partido trucho, Cambiemos entonces es casi trucho”, había criticado Jaldo. Se refirió al informe elevado por el secretario electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, que el fiscal federal Carlos Brito investiga de oficio.

“El vicegobernador Jaldo no fue ‘casi trucho’ cuando juró por el ‘mejor gobernador de la historia’ y después renunció porque su candidatura era testimonial. De la misma manera que el gobernador (Juan Manzur) no fue ‘casi trucho’ cuando mantuvo dos cargos incompatibles y de enorme importancia como el de ministro de Salud de la Nación y vicegobernador”, se despachó Alfaro. Quien agregó: “tampoco fue ‘casi trucho’ (José) Alperovich cuando se constituyó como el único tucumano con la posibilidad de gobernar por tres períodos forzando una Constitución que él mismo escribió para incumplirla; de la misma manera que no es ‘casi trucho’ un candidato que quiere asumir un tercer mandato… Esa parecería ser la normalidad de un gobierno que nos acostumbró a la ilegalidad, a la informalidad, a valerse de excepciones para su beneficio. Los que se manejan así no son ‘casi truchos’, no son ‘casi’”, ironizó el jefe municipal.

Alfaro, que intensificó su conflicto contra la Provincia desde que su esposa, Beatriz Ávila, ocupa el segundo lugar de la nómina de Cambiemos para diputado nacional, recordó que el vicepresidente del PJ local fue el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José Francisco López (apresado luego de que se lo encontrara arrojando bolsos con dinero sobre la tapia de un convento).