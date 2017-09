La legislatura tucumana rechaza la ordenanza contra el azúcar es infundada y discriminatoria

Opositores y oficialistas se unen por el azúcar. Durante la sesión especial por la ordenanza que obliga a los locales gastronómicos de la ciudad de Córdoba a quitar la azucarera de las mesas, los legisladores en general coincidieron en que la norma es arbitraria, infundada y discriminatoria.

Por el momento, el único que tuvo una postura diferente fue el legislador Silvio Bellomío (Acuerdo para el Bicentenario), quien pidió a sus pares no ser incoherentes. Al respecto, argumentó que el gobernador Juan Manzur vetó la “Ley PyME”, que favorece a los pequeños productores. Además, sostuvo que no se fomenta el valor agregado al producto, ya que sigue saliendo a granel de Tucumán. Para ejemplificarlo, mostró un sobre del endulzante que consumen en la Legislatura.

La intención del oficialismo es que de la sesión se forme una postura unificada de rechazo a través de un documento oficial.

Manzur pide a Mestre rever la ordenanza “antiazúcar”

“Hoy tenemos una sesión en repudio total por la ordenanza sancionada en la ciudad de Córdoba que afecta la actividad azucarera. El aval legislativo es muy importante para que se pueda respaldar a nuestra actividad madre, con más de 50.000 puestos de trabajo”, manifestó esta mañana el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

“La producción de azúcar va a seguir existiendo; no se está prohibiendo”, afirman en Córdoba

“Si bien, el decreto que instrumentó el Ejecutivo no requiere tratamiento de la Legislatura, podemos avalar la gestión”, había aclarado días atrás Jaldo.

El parlamentario radical José María Canelada presentó esta semana un proyecto de resolución por el cual se rechaza enfáticamente la ordenanza cordobesa y solicitó al Poder Ejecutivo que “arbitre los mecanismos necesarios para entablar un diálogo razonable con la Municipalidad de Córdoba a fin de que se revea la medida adoptada”.

Un funcionario cordobés, duro con Manzur por el azúcar: “tiene cosas más importantes en Tucumán”

A nivel nacional, la senadora Silvia Elías de Pérez anticipó que pedirá la intervención del Ministerio de Agroindustria y presentó un proyecto de declaración por el cual se rechaza la controvertida ordenanza. “Queremos llegar a un acuerdo para proteger la actividad azucarera”, señaló.

Respecto a la ordenanza, que fue rechazada enérgicamente por Manzur, Jaldo la definió como una luz amarilla. “La ordenanza empieza en Córdoba, pero no sabemos dónde termina”, dijo. La intención -según indicó- es frenar la norma antes de que otras ciudades imiten la iniciativa.

Los puntos clave de la ordenanza

1- Los concejales de Córdoba aprobaron por unanimidad la ordenanza presentada por el bloque oficialista Juntos por Córdoba, que limita el consumo de azúcar.

2- La disposición municipal declara a la capital mediterránea como “ciudad responsable en el consumo de azúcar”.

3- La medida pretende concientizar a la gente sobre las consecuencias que trae aparejado el uso excesivo de azúcar y las enfermedades que puede ocasionar.

4- No se permitirá en los bares y restoranes de la ciudad de Córdoba poner el azúcar sobre las mesas y sólo se proveerá cuando el cliente lo solicite.

5- En estadios de fútbol, conciertos, recitales, etc., en los que se expenden bebidas, será obligatorio tener bebidas con cero contenido de azúcar, cosa que hoy no sucede.

6- Heladerías y locales comerciales donde se vendan cremas heladas, tendrán la obligación de ofrecer un mínimo de 10% de productos con cero contenido de azúcar.

fuente: la gaceta