Corrupción : El ministro Caputo aprobó que ANSES gire $500 millones a un fondo que le pertenecía

Otro conflicto de intereses en puerta. Qué dice la ley de ética pública. Por qué se giró ese dinero.

Otro conflicto de intereses golpea la puerta del Gobierno. Esta vez recae sobre el actual ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, primo de Nicolás Caputo, el otro yo del presidente Mauricio Macri.

NOTICIAS tuvo acceso al detalle de las inversiones que realizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS) y detectó que en mayo del 2016 se enviaron 450 millones de pesos al fondo de inversión Axis, cuyo fundador y presidente fue el propio Caputo.

La operación fue realizada el 19 de mayo de ese año y se hizo dentro del paquete “Axis ahorro plus”. Este fondo invierte el dinero de sus depositantes en un 80% en lebacs y el 20% restante entre plazos fijos y otros fondos de inversión. Dentro del mundo de los mercados se considera una inversión de bajísimo riesgo ya que no coloca el dinero en acciones. Según documentos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la inversión total de la ANSES en el fondo “Axis ahorro plus” llegó a superar los 500 millones de pesos que se redujeron con el correr de los meses debido a que la ANSES fue retirando su posición.

La pregunta que surge luego de esta operación es: ¿Caputo violó la ley de ética pública?

Según el artículo 15, inciso B de esa ley, todo funcionario deberá “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”. Caputo, según los documentos de la CNV, renunció a la presidencia el 4 de diciembre de 2015. Seis días antes de asumir como secretario de Finanzas.

Consideración. En el acta 134 del 14 de julio de 2016, es decir dos meses después de la inversión, el comité ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que integraba Caputo por su entonces rol de secretario de Finanzas, se hizo una “consideración de las operaciones realizadas con los recursos del FGS durante mayo del 2016”. Al final, se aprobó todo, y Caputo firmó el documento.

Desde la oficina del ministro Caputo enfatizaron a NOTICIAS que, antes de asumir en el Estado, el actual ministro ya había vendido todas sus acciones en la sociedad gerente del fondo de inversión “Axis ahorro plus” y agregaron que la decisión de la inversión de los FGS es potestad del director de la ANSES, Emilio Basavilbaso. Sin embargo, el artículo 7º del decreto 2103/08 dice que el fondo será administrado por el director ejecutivo de la ANSES, Basavilbaso, “con la asistencia de un Comité Ejecutivo”, integrado por el secretario de Finanzas (Caputo), el secretario de Hacienda y el secretario de Política Económica.

Axis. Luego de ser presidente del Deutche Bank, Caputo fundó Axis en el 2008 junto con Carlos Planas, Alejandro Abergcobo y Fernando Iribarne. De todos modos, mantuvo la relación con el banco. Los fondos de inversión administran el dinero, pero no son depositarios de la plata de sus clientes. Por lo general, es un banco. En este caso, el depositario de los fondos que administra el fondo Axis es el Deutche Bank. El escribano que rubricó el acta de Axis fue su primo Claudio Caputo, hoy candidato a presidente del Colegio de Escribanos. La hija de su hermano Flavio es empleada en el fondo. Todo en familia.

Cuando Alfonso Prat Gay era el ministro de Hacienda y Finanzas, delegó la negociación con los fondos buitre en Caputo, quien la llevó a buen puerto en poco tiempo. Esa exitosa gestión le generó muchos adeptos dentro del Gobierno e incluso la confianza del equipo económico.

En su declaración jurada, al 31 de diciembre del 2015, se registra que Caputo mantiene inversiones personales a través del fondo Axis. Ya no es más dueño, ahora sólo es cliente. Como la ANSES

fuente: noticias