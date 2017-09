“Nuevo Millonario”: Acertó los seis números del Quini y ganó $ 83 millones

Un apostador se llevó el pozo mayor de La Segunda al acertar los números 03-15-22-27-38-43.

BUENOS AIRES.- La suerte le sonrió a lo grande a un apostador del Quini 6. Los seis números que eligió en su boleta salieron sorteados en La Segunda y se alzó con un poso de ¡83 millones de pesos! La jugada se registró en una agencia de la localidad bonaerense de General Pacheco. La seguidilla de números 03-15-22-27-38-43 le dio al ganador la cifra exacta de $ 83.345.052, informó el diario “Crónica”.

En la previa al sorteo del Quini, el Brinco también festejó. Con seis aciertos se registró a un ganador que sumó a su cuenta bancaria la no despreciable suma de $ 7.761.233. Y lo logró gracias a los números: 07-10-15-21.23-36.

No hubo ganadores importantes en el Loto Plus. Como consecuencia de ello, para el sorteo de este miércoles habrá un pozo valuado en $ 189 millones.

fuente: la gaceta