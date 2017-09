Rutas tragicas: Cuatro accidentes dejan un saldo de tres muertos y un herido grave

Una de las víctimas fatales iba en un auto, mientras que el resto viajaba en motos. Los siniestros ocurrieron en Vipos, El Manantial, Simoca y la capital. Un comerciante de 28 años quedó aprehendido.

Entre la madrugada y la noche de ayer, tres hombres murieron por distintos accidentes de tránsito en las rutas tucumanas y un cuarto se encuentra en grave estado en el hospital Padilla. Entre los protagonistas de los siniestros también se encuentra un conductor de 28 años que quedó aprehendido.

El primero de los cuatro violentos accidentes ocurrió poco después de la medianoche en Simoca. Un hombre de 35 años, que viajaba en una Honda Bross por la calle Gómez Llueca, perdió el control del rodado y chocó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux, que se encontraba estacionada. El hombre fue encontrado con muchos golpes y sin conocimiento. Según se diagnosticó en el hospital Padilla durante la madrugada, estaba en grave estado.

A la misma hora

Alrededor de las 6.30, Diego Martín Ramírez, de 28 años, manejaba una moto Honda Titán por Camino de Sirga y Zavalía, en Yerba Buena. Allí, chocó de frente contra un Audi que eran conducido por un comerciante de esa ciudad. El motociclista murió al instante y, según un testigo, fue arrastrado unos 40 metros. El conductor del auto, de 28 años, quedó aprehendido por orden de la fiscalía de turno. Según consignan las actuaciones policiales, habría estado ebrio.

“A las 8 el cuerpo seguía tirado en el lugar. Luego vinieron los de Criminalística”, relató un testigo de la escena a LA GACETA.

A esa misma hora, se supo que en un camino vecinal de la localidad de Vipos de Abajo, a unos 130 metros de la ruta 9, un Peugeot 206 volcó cuando el conductor perdió el control del rodado. Cuando la Policía llegó al lugar, se pudo determinar que el joven que iba al volante se llamaba Jonathan Rojas, que tenía 23 años y que había fallecido.

Luego de que Criminalística y Medicina Legal trabajaran en el lugar, el médico a cargo de constatar el fallecimiento aconsejó a la fiscalía que se inhumara a la víctima. Desde la Justicia se ordenó que se entregaran los restos a los familiares. Por el momento, se desconoce el motivo por el que el muchacho no pudo dominar el vehículo.

En la capital

Ayer a las 19, un motociclista murió en la capital tucumana. Según se pudo saber, se movilizaba en una Motomel Bliz por la avenida Francisco de Aguirre al 3.800, donde lo encontraron.

Cuando llegaron los especialistas del 107, se encontraron con que no había nada por hacer: había fallecido. Un hermano de la víctima se presentó ante la Policía y dijo que el fallecido era Darío Roberto Nieva, cuya edad no trascendió. Al cierre de esta edición, se investigaba si había perdido el control o había sido embestido por otro vehículo.

fuente: la gaceta