Proyecto: El Gobierno analiza extender la licencia por paternidad a 10 días

Hoy es sólo por dos jornadas, según la ley de contrato de trabajo; el proyecto se debatirá con la CGT y también con las empresas en la mesa de diálogo tripartito; según datos oficiales, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres va de 17% a 25%

Con el objetivo de mejorar la desigualdad que existe actualmente en el mercado laboral, el Gobierno analiza enviar un proyecto al Congreso para extender la licencia por paternidad a diez días.

En un encuentro hoy entre funcionarios del Ministerio de Trabajo con los medios para discutir un diagnóstico sobre las desigualdades de género en el mercado laboral, fuentes oficiales confirmaron que entre las medidas que podrían impulsar con ese objetivo está la de un proyecto de ley para aumentar la cantidad de licencia de dos días -es lo que estipula actualmente la ley de contrato de trabajo en su artículo 20- hasta los diez días. Actualmente, las mujeres tienen 90 días. Serían diez días corridos no hábiles

El tema ya es debatido entre el Gobierno, la CGT y los empresarios en las mesas de diálogo tripartito y tiene el objetivo, no sólo de beneficiar a los varones con más tiempo para ayudar a la familia, sino de desincentivar la discriminación negativa que existe en el mundo laboral con las mujeres que son madres. Por ahora, según indicaron las fuentes oficiales, no hay planes para una licencia parental.

“Es algo que tenemos que negociar entre las empresas y los sindicatos. No queremos tomar medidas que no sean por consenso y que terminen siendo contraproducentes”, esgrimieron en el Ministerio de Trabajo, en donde además se reunieron con funcionarios uruguayos para estudiar los sistemas de cuidado que se aplica del otro lado del Río de la Plata. En ese sentido, destacaron el trabajo de los sistemas de jardines de infantes y los Centros de Primera Infancia (CPI) en la Ciudad de Buenos Aires.

No es el único proyecto que existe sobre licencia por paternidad. El diputado justicialista, Diego Bossio, presentó a principios de este mes uno propio, que prevé licencias por paternidad y maternidad de 30 días pero una licencia familiar por 180 días, entre otros beneficios o derechos familiares.

Entre las justificaciones existentes para impulsar esta medida, según el diagnóstico en base a datos oficiales brindado ayer en el Ministerio de Trabajo, citaron la brecha de ingresos entre varones y mujeres, que va desde un 17% a un 24%

A contramano, la tasa de participación del trabajo doméstico no remunerado en el tercer trimestre de 2013 fue para los varones de 57,9% (3,4 horas promedio), mientras que la tasa de las mujeres llega al 88,9% (tiempo promedio diario de 6,4%, según el Indec).

