Se realizó un desfile con modelos XL para apoyar la Ley de Talles

La pasarela sirvió para debatir sobre la necesidad de la norma nacional, que se debate en Diputados.

Según AnyBody, una ONG internacional que tiene sede en nuestro país, el 70% de las mujeres argentinas tiene problemas para conseguir prendas de su talle. Por este motivo la agrupación formó parte de la creación del proyecto de Ley Nacional de Talles, que la diputada Victoria Donda presentó en el Congreso en abril. A partir de allí, recorren todo el país para impulsar la norma y generar conciencia sobre esta problemática que no es netamente femenina: también afecta a niños y niñas, y a muchos hombres. Así fue que el viernes pasado la ONG participó del desfile “Nuestros Cuerpos Son Diversos”, propuesto por MuMaLá de Tucumán, en el marco de su campaña nacional “Libres Nos Queremos”.

El desfile contó con la presencia de Brenda Mato, modelo XL e integrante de la organización AnyBody, que usó vestidos de Mundo Real, un emprendimiento de “talles reales” de Tucumán. Además, se usaron prendas de Estilo Carola Outlet y de Mundo Real Kids ropa para niños.

“La presentación de esta ley es un primer paso para el debate, para pensar que nuestros cuerpos son diversos y deben respetarse. Vamos a trabajar distintos ejes. El primero es el de los estereotipos de belleza y la salud de la mujer”, comentó a LA GACETA Yanina Muñoz, referente de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en la provincia. Por otra parte destacó que estas campañas no son un capricho: “la vestimenta hace a la identidad, a la libertad de las personas. Como dijo Brenda Mato en el desfile, cuando nos levantamos lo primero que hacemos es vestirnos y elegir esas prendas para enfrentar determinadas situaciones durante el día. Y para ello debemos estar cómodas, seguras. Hoy no podemos tener eso”.

Sobre el proyecto de Donda, Muñoz explicó que busca garantizar la existencia de un mínimo de ocho talles en los establecimientos comerciales de indumentaria para varones y mujeres adultos, niños y niñas y jóvenes; entre otros puntos.

“Tucumán tiene su propia ley, desde 2005, con propuesta de modificación en 2012. Nunca se reglamentó ni se cumplió, como sucedió en otras provincias. Por ello es importante la ley nacional, para que todos se adecuen a una misma norma”, agregó Muñoz.

El día antes del desfile se realizó el lanzamiento de la cátedra “Libres Nos Queremos”, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán y se hizo la presentación del proyecto de ley nacional, conferencia que tuvo la presencia del diputado Federico Masso, entre otros.

fuente: la gaceta