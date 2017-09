El Gobierno vigila a Lagomarsino para evitar su fuga o asesinato

En el gobierno de Mauricio Macri creció ayer la sospecha sobre el ex asesor informático Diego Lagomarsino como posible autor o partícipe del asesinato del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, y se dispuso un mecanismo discreto de vigilancia para que no se pueda profugar en caso de que avance la causa.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del Gobierno, ese operativo de monitoreo a Lagomarsino se efectúa con efectivos de fuerzas de seguridad vestidos de civil y en forma muy discreta para evitar que el técnico informático pueda esconderse.

En la Casa Rosada descuentan que el juez federal Julián Ercolini lo podría tener que llamar para una declaración indagatoria en el futuro. Especialmente, luego de que se conoció el peritaje de Gendarmería que sostuvo que a Nisman lo asesinaron.

Si bien hoy Lagomarsino no está imputado y no tiene prohibición de salir del país, las fuerzas de seguridad que lo monitorean: observan sus movimientos para que, en el caso de que existan sospechas, los efectivos den aviso inmediato al fiscal Jorge Taiano para que tome las medidas correspondientes.

El técnico informático tiene su domicilio en la localidad bonaerense de Martínez.

“Los efectivos están de civil, lo monitorean a distancia prudencial, no es algo oficial ni pedido por el juzgado, pero es algo que hay que hacer para prevenir una eventual fuga”, dijo a LA NACION un funcionario que está al tanto de esas decisiones en la Casa Rosada. “Esa es una obligación de las fuerzas de seguridad”, señaló ese informante.

“Es un discreto trabajo de apoyo a la tarea del fiscal. Sólo averiguar y ver”, señalan en el gobierno de Macri.

Si no tiene una orden judicial que le prohíba salir del país, Lagomarsino podría tomar la decisión de viajar sin el permiso de la Justicia. En teoría, ninguna fuerza de seguridad lo podría detener antes de embarcarse o de cruzar una frontera. Sin embargo, en las esferas oficiales aclararon: “Si vemos que está por irse, se le avisa al fiscal para que dé las ordenes pertinentes”. Los funcionarios admiten que ante cualquier compra de pasajes o decisión tendiente a viajar por parte de Lagomarsino, existen maneras de obtener esa información a tiempo para evitar una fuga.

