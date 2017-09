Hoy lunes estarán cerrados los shoppings, hipermercados y comercios

Es por la celebración del Día del Empleado de Comercio. Si bien la conmemoración está dispuesta para el 26 de septiembre se traslada para hoy.

Por el Día del Empleado de Comercio este lunes estarán cerrados los shoppings y los hipermercados de todo el país.

Si bien la conmemoración está dispuesta para el 26 de septiembre, de acuerdo a la Ley 26.541, por “razones de practicidad”, se modificó según señaló la CAC (Cámara Argentina de Comercio).

Desde 2009, cuando fue modificado el Articulo Nº 76 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, los empleados de comercio celebran esta jornada.

Antes lo hacían el 10 de julio, ya que se asociaba con la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entidad que desde 1854 tuvo una participación importante en el desarrollo mercantil del país.

De todos modos, la CAC destaca que “este festejo en nada afecta la apertura de los comercios cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar ese día”.

La Cámara, además, dice que para este lunes: “Los empleados tendrán la opción de prestar o no servicios laborales, con todos los efectos y alcances de la mencionada ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales”.

Y aclara: “Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará”.

En este 2017, el “feriado mercantil” se pasó al lunes para que fuera un fin de semana largo.

fuente: los primeros