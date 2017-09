Jorge Wilstermann reaccionó a las acusaciones: realizará “un sumario interno” tras el 0-8 ante River

“No es normal el partido que tuvimos”, sostuvo Grover Vargas, que fue apuntado por los hinchas del equipo boliviano con banderas tras la eliminación de la Copa Libertadores

uego de haber publicado un comunicado donde desmentía que hubiese “estado arreglado” el partido que terminó con derrota por 8-0 ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el presidente de Jorge Wilstermann confirmó que iniciará un “sumario interno”.

“Estoy haciendo un sumario interno, obviamente. No es normal el partido que tuvimos. Antes del partido en Buenos Aires hablé con el cuerpo técnico y estábamos bien, ahora el tema de los jugadores. yo los conozco, la mayoría están mucho tiempo conmigo, creo que son gente decente”, enfatizó Grover Vargas en declaraciones a FM Late, una radio de Bolivia.

Los comentarios fueron una reacción de la máxima autoridad del Wilstermann luego de que los hinchas lo responsabilizan por la vergonzante derrota y este domingo en la victoria ante Oriente Petrolero colocaran banderas con leyendas como “Vargas: el Rojo no se vende” o “Grover Vargas, esta no te perdonamos”.

Una bandera que apunta directamente contra el presidente

“Estoy con la conciencia tranquila de haber hecho lo mejor posible para mi equipo. Me duele y me da mucha rabia lo que pasó y la reacción de los simpatizantes por mentiras muy crueles de la prensa”, añadió Vargas.

“Investiguen lo que tengan que investigar. Nosotros somos gente limpia, la gente que me conoce no va a dudar de mi persona, no es justo pasar de ser héroe a villano por un resultado”, sostuvo el presidente ante un malicioso rumor que circulaba en Bolivia: se acusó al plantel de haber recibido una suma cercana al millón de dólares para permitir que River pasara de ronda en la Copa Libertadores. Claro que nadie se atribuyó la información ni ofreció ninguna precisión.

“El resultado da para la especulación, lo entiendo pero no sé qué pasó, no se puede explicar. No es normal, seguimos en shock. Lo que pasó es ilógico, no tiene explicación. Fue un partido realmente raro, complicado. Los jugadores parecían dormidos, es un tema complejo y raro”, completó en su análisis sobre el partido.

El domingo, Wilstermann le ganó 2-0 en su estadio de Cochabamba a Oriente Petrolero y sigue siendo el único puntero del torneo boliviano. Fue allí que se vieron las banderas contra Vargas

