Cristina Kirchner: “Tuvimos hechos de corrupción pero no blanqueé plata negra”

En una entrevista con el diario El País, la expresidenta rechazó la idea de que en su gestión haya habido “mucha corrupción” y, en cambio, la acotó a situaciones y funcionarios puntuales, que “deben responder”.

“¿Teme acabar en la cárcel?”, fue la pregunta que inauguró el capítulo dedicado a la corrupción en la entrevista que el diario El País le hizo a la expresidenta Cristina Fernández, dada a conocer hoy. La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, fue, al menos en esta pregunta, concluyente: “No tengo temores”.

Luego, relativizó: “En la Argentina hoy cualquiera puede estar preso, pero si es por las causas que hay sin lugar a dudas no. Las pruebas son ridículas. Es un disparate tachar a un Gobierno de una asociación ilícita. Siguen investigando por cosas que ya fuimos sobreseídos”.

Luego, al mencionarle la circunstancia de que sus secretarios de Obras Públicas, José López y de Transporte, Ricardo Jaime, “están en la cárcel”, el periodista le preguntó “¿Asume que hubo mucha corrupción en su Gobierno?”

“No, creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder. Pero tachar a todo un Gobierno de corrupción por unos funcionarios, no. No creo que haya ningún Gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan corrupción”.

Luego, la expresidenta dijo que “ahora tenemos un Gobierno que utiliza el Estado para favorecer los negocios de su familia. Tenemos Panamá Papers. Provocó la caída del primer ministro de Islandia, del ministro Soria en España. Acá no pasó nada. Hubo hechos de corrupción pero yo no blanqueé plata negra, el que lo hizo es el hermano del presidente. Y su amigo del alma [Nicolás] Caputo, también blanqueó 35 millones. Contratista del Estado. Este Gobierno ha tomado el Estado como plataforma para ayudar a sus empresas familiares”.

¿Por qué su hija tenía cinco millones de dólares en efectivo en una caja de un banco?, preguntó El País.

– Nosotros teníamos en 2012 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijos. Los teníamos de antes, no es que llegamos al Gobierno y de repente nos apareció dinero. En el diario La Nación explicaron que la familia tenía fortuna personal porque teníamos un estudio jurídico que habíamos trabajado mucho y muy bien. Que antes de que Néstor fuera intendente teníamos más de 23 propiedades. La plata que mi hija tenía era producto de la sucesión de su padre. Cambiamos ese dinero y lo pusimos en plazo fijo. Y cuando salí del Gobierno sacamos ese dinero y compramos divisas. Todo esto se hizo dentro del sistema bancario, con certificados de compra, todo legalizado. Lo compramos en dólares y lo depositamos en una caja, pero no en el extranjero. Yo quería dejarles mi parte a mis hijos. Está totalmente explicado. No es que me descubrieron una cuenta en Las Bahamas.

Durante la nota con el diario madrileño, Fernández de Kircher también abordó cuestiones de política y economía y balances de su gestión de Gobierno, sin apartarse del libreto de sus últimas apariciones mediáticas. Criticó al gobierno de Macri por el endeudamiento y le atribuyó desmejoras en los índices de pobreza, desocupación, inflación y pérdida del salario real de los trabajadores, aspectos que desligó de su gestión. Insistió, además, en que su candidatura no fue una preferencia personal sino una decisión colectiva, basada en el argumento de que ella es la figura que está en mejores condiciones de liderar una oposición al Gobierno, para “ponerle límites al ajuste”.

