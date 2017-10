Solo ganan $ 8.000.- de Sueldo: Trabajadores de EDET y Ecos protestan por recategorizaciones

Un grupo de trabajadores de EDET y Ecos, nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), decidieron protestar frente a la empresa de energía eléctrica, ubicada en la avenida Avellaneda reclamando la recategorización de unos 900 empleados.

El titular del sindicato en Tucumán, David Acosta, explicó que, “la empresa nos viene prometiendo la recategorización de nuestros compañeros pero hasta el momento eso no ha sucedido. En vez de esto, realizó el pago de un adicional no remunerativo y en negro.”

El dirigente planteo que, “hay compañeros que apenas llegan a los 8 mil pesos. Son cerca de 1000 afiliados que están en esta situación y lo único que pedimos es que cumplan con el convenio estipulado”.

Con quemas de cubiertas y cortes de calles la protesta continúa por tiempo indeterminado para exigir el pago correspondiente al acuerdo. “La medida no se va a levantar por decisión de los compañeros. Vamos a continuar mañana si hace falta y si no hay respuesta alguna. Hay personas que están sufriendo con esta situación porque hoy con 8 mil pesos no se puede sobrevivir”, afirmó Acosta.