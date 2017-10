ENERGIA: Así será la “megaplanta” solar de Jujuy, que costará US$ 390 millones y será la más grande de América latina

La planta de Cauchari demandará la instalación de 1,2 millones de paneles solares; las comunidades indígenas locales participarán de las ganancias; será inaugurada en 2018

Un gigantesco espejo en el desierto. Así marcan los planos que será la Planta Solar de Cauchari una vez completada: 1,2 millones de paneles solares extendidos a lo largo de 800 hectáreas en medio de la puna jujeña, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Las dimensiones apabullan: representan casi la mitad de la superficie de Buenos Aires.

La obra, que será inaugurada en 2018, tendrá una capacidad instalada de 300 MW. La construcción costará US$ 390 millones, de los cuales US$ 331,5 millones fueron aportados por el gobierno de China a través del Export-Import Bank of China (Eximbank). El resto saldrá del “bono verde” que Jujuy emitió durante septiembre.

Guillermo Gilart, director técnico de Cauchari Solar, detalló las condiciones inmejorables que posee la puna para el despliegue de una instalación fotovoltaica de estas características. “Es la zona más irradiada de la Argentina y una de las más irradiadas del mundo”, dijo durante un seminario organizado en Palpalá.

El ejecutivo, a su vez, destacó como aspectos positivos para el proyecto la poca vegetación, la escasa cantidad de lluvias y las temperaturas bajas, que contribuyen a la ventilación de los equipamientos. Además, la superficie plana baja los costos de la obra civil y facilita la construcción.

Asimismo, resaltó la accesibilidad a rutas nacionales e internacionales. De hecho, se han construido 52 kilómetros nuevos de ruta para garantizar la llegada de los 3000 camiones que, se calcula, serán necesarios para transportar los materiales necesarios para el proyecto. Adicionalmente, una línea eléctrica pasa por el área, lo que facilitará la evacuación de las energías que allí se van a producir.

Amigos en Oriente

El préstamo del Eximbank fue acordado en mayo, durante la cumbre que mantuvieron el presidente Mauricio Macri con su par chino, Xi Jinping . Ese vínculo abrió las puertas para que la realización de estas obras recayera en un conjunto de empresas originarias del gigante asiático.

La firma Shanghai Electric Power Construction Co., una subsidiaria del grupo de construcción Powerchina, estará a cargo de la edificación. La firma comenzó a estudiar el proyecto el año pasado y definió el plan ejecutivo luego de mantener numerosas negociaciones con las autoridades provinciales.

También es china la proveedora de los paneles solares: Talesun. Bruno Díaz, director técnico de la filial argentina, señaló que para este proyecto implementarán paneles especialmente preparados para soportar las severas condiciones climatológicas de la puna jujeña.

Integración con los pueblos originarios

El proyecto Cauchari I, II y III se asienta en Puesto Sey, una pequeña comunidad indígena que tiene personería jurídica y título de propiedad de sus tierras. Por eso, el gobierno de Gerardo Morales decidió involucrarlos a través de un acuerdo en el que acepta entregarles el 2% de las ganancias anuales obtenidas, cifra que podría ascender a US$ 1 millón anual.

En este marco, han decidido además conformar cooperativas para que los miembros de las comunidades sean los que brinden los servicios de transporte, salud y catering, entre otros. También empezaron a ofrecer capacitaciones profesionales para que buena parte de ellos puedan participar de la construcción y operación de la planta.

Para Natalia Sarapura, secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, la medida implica una reivindicación. “Todos nosotros somos hijos e hijas de hombres y mujeres que trabajaron en las minas por el kilo de pan y de fideos y hoy los estamos invitando a ser emprendedores”, reflexionó.

Morales realizará este viernes un acto para celebrar el inicio de las obras en Cauchari, que generarán 600 empleos directos y 1000 indirectos.

Al evento asistirán algunas de las figuras más visibles de la primera línea de Cambiemos, como el jefe de Gabinete, Marcos Peña , el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren .

En el encuentro se develará una placa conmemorativa por el comienzo de las tareas, que se espera estén concluidas para el 19 de mayo próximo. Entonces, ese gran espejo en el desierto podrá llevar su luz a 100.000 hogares de la región.

