Colectivos , comercio y shoppings: así funcionarán los servicios hoy

Se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Hoy, Día de la Inmaculada Concepción de María, es el último fin de semana largo previo a las Fiestas. Miles de tucumanos aprovechan estos días para viajar y relajarse antes del encarar la locura del fin de año. Pero si vos no tenés esa suerte y te quedaste en la ciudad, este listado de actividades te va a servir para organizarte.

Comercios: no habrá atención en los comercios del centro, pero los shoppings funcionarán con normalidad.

Bancos: permanecerán cerrados.

Administración Pública: no habrá atención al público.

Cines: abrirán con normalidad.

Recolección de residuos: en la capital se hará durante la mañana en los barrios Independencia, Policial, Perón, Municipal, San Martín, Oeste II, América, Congreso, Aget, y Feput. Por la noche se efectuará en la zona céntrica y en las avenidas principales.

Hospitales y Asistencia Pública: se atenderán emergencias en las guardias, pero los consultorios externos se mantendrán cerrados.

fuente: la gaceta