PASION DECANA: Se agotó el alquiler de colectivos en Tucumán para ver a Atlético

Fanáticos de Atlético y de la Virgen se trasladarán hoy en masa, y hasta compartirán ruta. Los hinchas de San Martín prevén viajar desde mañana.

Por el fútbol y la celebración de la fiesta de la Virgen del Valle, los tucumanos realizarán, desde hoy, un masivo éxodo a las ciudades de Mendoza, Catamarca y Jujuy. Esta situación que, según los entendidos, se magnifica por el fin de semana largo, exigió una desmedida demanda de micros especiales para trasladar a los tucumanos a estos puntos del país.

Los hinchas de Atlético, que desde ayer comenzaron a viajar a Mendoza y continuarán hoy, monopolizaron gran parte de los buses especiales que existen en la provincia. No es para menos; se esperan alrededor de 20.000 “decanos” en Cuyo, miles de ellos incluso sin entradas.

“Vendimos las 10.000 populares y más de 1.000 plateas que nos dio la organización de la Copa Argentina”, avisó Mario Leito sobre el expendio del martes. Ayer siguió la venta y hoy se completaría el resto (casi 4.000 boletos). Además, el presidente prometió hacer las gestiones para aquellos hinchas que viajen sin suws tiquets, para que puedan comprarlos en Mendoza.

Toda esta movilización de miles de personas complica sobremanera a los hinchas de San Martín en su misión de conseguir colectivos para trasladarse hacia la “Tacita del Plata”, donde el domingo a las 17 el “Santo” jugará frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

“Lo que ocurre es que este fin de semana es atípico. Primero está hoy la celebración de la fiesta de la Virgen del Valle, en Catamarca, donde habitualmente muchos tucumanos concurren anualmente. A esto se le agrega el partido que Atlético juega en Mendoza. Tengo entendido que cerca de 80 micros estarán disponibles para viajar allí. Esto hace que no quede nada disponible para la gente de San Martín”, dijo Marcelo Sáez, empresario de transporte.

Sáez confirmó que incluso “hubo que contratar micros de Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca para reforzar la flota ante la gran demanda de pasajes. La mayoría de los hinchas de San Martín van a tener que contar con medios propios para llegar a Jujuy, porque los colectivos que el domingo estén regresando desde Mendoza, recién estarán arribando a nuestra capital cerca de las 15”, indicó Sáez.

Cuando LG Deportiva buscó una mayor precisión sobre la cantidad de buses que se movilizarán a Mendoza, Benjamín Nieva, secretario de la Dirección de Transporte y Seguridad Vial de la provincia, comentó que ellos no tienen un registro del tema. “En los casos de los coches que se trasladan fuera del territorio provincial deben contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, por lo cual, no necesitan nuestro control. Lo único que sabemos es que vamos a tener mucho trabajo en las rutas. Para eso, pusimos en marcha un operativo para el cual destinamos 800 efectivos, a lo largo de las rutas por donde se trasladará la mayoría de los viajeros”, explicó Nieva.

Está claro que a los simpatizantes “santos” no le será fácil acompañar al equipo en esta excursión a Jujuy. No sólo por los miles de hinchas “decanos” que están viajando a Mendoza sino por la movilización de fieles que irán a venerar a la Virgen del Valle de Catamarca. Otro detalle: los viajes de compras a Bolivia, por la cercanía de fin de año, multiplicaron sus frecuencias. Por todas esas razones, la plaza está sin unidades.

“Es imposible conseguir colectivos para que nos lleven a Jujuy. Estamos realizando intensas gestiones para contratar por lo menos dos, pero hasta ahora no tuvimos éxito en el trámite. Espero que en las próximas horas podamos tener suerte”, dijo una de las personas que habitualmente tiene a su cargo la organización de los viajes cuando San Martín juega en condición de visitante.

Quien ya tiene asegurados por lo menos dos colectivos es Marcelo Espejo, el organizador del viaje que saldrá el domingo a las 5, desde Pellegrini y avenida Kirchner. “Ya tenemos dos unidades llenas (100 pasajeros) y disponibles otros cuatro, en caso que encontremos más hinchas que quieran viajar. Además vamos a contratar camionetas tipo Trafic para que nadie se quede sin poder viajar”, dijo Espejo que, en el celular 155524778 está recibiendo las reservas.

Una vez en el colectivo, no todo será todo color de rosas. La siguiente complicación será lo cargadas que estarán las rutas debido al movimiento que tendrán por las afluencias de vehículos dirigiéndose a sus destinos. Será cuestión de tener paciencia y mucho cuidado al circular.

En la práctica de hoy a la mañana a realizarse en el complejo “Natalio Mirkin”, el técnico Diego Cagna decidirá si Sebastián Prediger recuperará la titularidad en los “Santos” o seguirá ocupando un lugar entre los relevos.

fuente: la gaceta