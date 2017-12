Cagna confirmó que seguirá como director técnico de San Martín

El entrenador admitió que “no fue un buen partido” el que empató esta tarde el “Santo” con Gimnasia de Jujuy.

El rumor de que Diego Cagna se preparaba para dejar de ser el director técnico de San Martín quedó desechado esta tarde, por boca del propio entrenador.

Tras el magro 0 a 0 que cosechó el “Santo” hoy en Jujuy frente al local Gimnasia y Esgrima, Cagna dejó en claro que no sabe por qué surgen las noticias sobre su alejamiento cuando él ya dijo que continuará al frente del primer equipo de La Ciudadela. “Si no me corren, me quedo”, dijo Cagna a los periodistas que lo entrevistaron esta tarde en Jujuy.

Sobre el encuentro contra el conjunto jujeño, el ex volante de Independiente y Boca admitió: “no fue un buen partido; la verdad es que no jugamos bien. Sacamos un resultado que termina siendo importante por el rendimiento que tuvimos, pero no jugamos un buen partido”.

“Era un partido para ganarlo si hubiésemos jugado bien. Al no jugarlo bien, se hace difícil, porque es todo lucha, todo pelotazo y ahí se ve quién se equivoca menos, quien toma los rebotes. Si uno juega bien tiene más chances de ganar”, reafirmó.

Opínó que el mal estado del campo de juego y el calor pueden haber influido para el mal rendimiento del equipo. “Si vos querés jugar por abajo y el campo de juego está malo, influye. No es excusa, pero influye”, subrayó.

Al realizar un balance sobre lo logrado por San Martín en la primera parte del torneo de la B Nacional, Cagna fue autocrítico. “Lo que nos costó fue de local, porque de visitante hicimos una muy buena campaña. Nuestra deuda es de local. El semestre que viene tenemos que hacernos fuertes de local”, destacó.

Por útlimo, se mostró confiado en que el “Santo” logrará la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.

fuente: la gaceta