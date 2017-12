El presidente Mauricio Macri inauguró la conferencia de la OMC: “La nueva etapa de la Argentina despierta mucho entusiasmo”

Mauricio Macri inauguró la conferencia de la OMC: “La nueva etapa de la Argentina despierta mucho entusiasmo”

presidente Mauricio Macri brindó esta tarde su discurso de apertura de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tiene lugar entre hoy y el jueves en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Macri dio así inicio formal a la reunión del organismo pasadas las 17.30 junto al canciller Jorge Faurie, la presidenta de la XI Conferencia Ministerial, Susana Malcorra, y el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo.

“Este es un evento histórico. Es una oportunidad para renovar el compromiso con el sistema multilateral del comercio. Es un claro gesto de apoyo al objetivo compartido de un comercio justo, con reglas claras”, fueron las primeras palabras del Presidente, que elogió a la OMC.

“Desde su creación fue una fuente central en el crecimiento y el desarrollo, pero sabemos que los beneficios no alcanzaron a todos. Vivimos una época de profundas transformaciones globales y es responsabilidad de todos afrontar los desafíos del siglo XXI y convertirlos en oportunidades”, sostuvo.

Y se refirió al país en particular: “La Argentina quiere contribuir y creemos que sólo se puede lograr trabajando juntos a partir de una mayor interconexión de nuestras economías”.

En el mismo sentido, agregó: “Esto coincide con una etapa nueva de la Argentina, que despierta mucho entusiasmo. Ser sede de esta conferencia y asumir presidencia del G20 afirman nuestra intención de ser parte de una conversación global”.

“Como país anfitrión, buscamos sentar las bases para el debate, para tornar en algo más eficiente el sistema multilateral de comercio. El camino es un mundo abierto, donde todos comercian con todos con reglas claras y justas”, siguió.

“Debemos trabajar par que beneficios de comercio global y regional lleguen cada vez a más gente, generando empleos de calidad. Pero los desafíos son muchos. No podemos trabajar en un sistema donde el otro es el proteccionista o el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OC, no con menos OMC”, deslizó.

Y añadió: “Seguimos creyendo en el camino del consenso, fundamental para llegar a decisiones legítimas que todos sintamos como propias. Hoy más que nunca es necesario ser conscientes de que se espera de cada uno de nosotros que cedamos, y cuando más cedamos al compromiso colectivo, más estaremos en el camino correcto”.

Luego enfatizó en la misma dirección de apoyo al multilateralismo: “Podemos invocar la primacía del interés nacional y esperar la próxima crisis, o podemos poner por delante nuestros intereses compartidos y pensar en qué OMC queremos y qué objetivos comunes tenemos e ir por ese comino”.

Por último expresó: “Nuestra tarea es profundizar el repunte hacia crecimiento sostenido del comercio. Este camino debemos transitarlo juntos. Esta conferencia es una oportunidad histórica. Es importante que sigamos creyendo en este sistema y sus reglas, que son una garantía de previsibilidad para los flujos globales. Los invito a trabajar juntos para expandir los beneficios del comercio poniendo en el centro del debate la equidad social y de género”.

La conferencia

Entre el lunes y el miércoles se llevará a cabo la sesión plenaria entre los 164 representantes de los países miembros de la OMC que aguardan avanzar con la definición de nuevas reglas del comercio mundial mediante la Ronda de Doha.

Uno de los objetivos es continuar en la misma línea de los acuerdos alcanzados en las dos conferencias anteriores, realizadas en Bali, Indonesia, en 2013 y en Nairobi, Kenia, en 2015, donde se armonizaron procedimientos aduaneros y se avanzó con la reforma de las reglas del comercio agrícola al eliminar subsidios a las exportaciones, indicaron a Télam fuentes de la Cancillería.

En Buenos Aires, se buscarán definir nuevas reglas en el comercio agrícola, industrial y de servicios.

Además se buscará tratar temas por fuera de la agenda de la Ronda de Doha, relacionadas con el comercio electrónico o la inserción de Pymes en el comercio mundial.

Para el Mercosur (cuyos miembros activos son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), esta conferencia podría decantar también avances hacia la firma de un acuerdo de libre comercio con la UE que viene postergándose desde hace más de una década.

Se confía en que esta semana se pueda anunciar un marco de acuerdo entre ambos bloques si se terminan de resolver los puntos relativos a la cantidades finales de entradas de productos europeos al Mercosur, entre otras cuestiones específicas.

El acuerdo, de concretarse, sería anunciado en paralelo a la conferencia de la OMC con vistas a ser firmado durante el primer semestre de 2018, una vez revisados los aspectos técnicos y legales.

La última ronda de negociaciones en Bruselas, sede administrativa de la UE, dejó “avances sustanciales”, indicaron las fuentes de Cancillería. Y la Argentina fue designada como sede de la XI Conferencia Ministerial de la OMC en octubre del año pasado.

fuente: la nación