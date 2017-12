“APRIETE FEROZ”: Según Aetat, como el boleto no sube hay problemas para pagar el aguinaldo

UTA pone un plazo y amenaza con un paro

Los dueños de las empresas de ómnibus anunciaron que enfrentan serias dificultades para pagar el aguinaldo a sus empleados y argumentaron que su situación financiera es crítica. Así lo anunció la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) a través de un comunicado que firmado por su presidente, Daniel Orell. El aviso fue emitido en un contexto en el que, por ahora, no habría aumento en la tarifa hasta marzo, cuando se reanudarían las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino. La única posibilidad de concretar la suba del boleto a $ 15,98 -precio que solicitan los transportistas- en el corto plazo, consiste en que el intendente Germán Alfaro convoque a una sesión extraordinaria.

Frente a los planteos de Orell, quien propuso a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) un pago desdoblado del aguinaldo, el titular del sindicato, César González, respondió que si el 18 de diciembre no están depositados los haberes tomarán medidas de acción directa al día siguiente.

Sin embargo, Aetat insiste en que la situación de los empresarios es delicada. Orell destacó que el sector hizo una inversión de cerca de $ 750 millones para mejorar el servicio. Recordó que se compraron 250 unidades nuevas con aire acondicionado y que “una gran proporción de los vehículos” están equipados con rampas para discapacitados.

De esa forma, los concesionarios de las líneas tratan de ajustarse a la norma municipal que establece que el 50% de la flota debería estar adaptado para personas con discapacidad, porcentaje que consideran excesivo. “Toda esta estimación errónea que impone el poder concedente, tarde o temprano debe ser absorbida por toda la comunidad usuaria”, aseveró el representante de los empresarios de ómnibus.

El comunicado también plantea que, en caso de que el Concejo no trate el tema hasta marzo, los empresarios deberán enfrentar un “congelamiento tarifario” de 16 meses. “¿Qué servicio no tuvo más de un ajuste de precios en ese periodo? Desafío a cualquiera a encontrar uno solo”, reza el escrito firmado por Orell.

Aetat cuestiona, además, el rol de los distintos sectores políticos involucrados en la fijación del precio del boleto. “Mostrarnos como únicos culpables de esta espiral inflacionaria y como los únicos que no pueden ajustar sus precios, o como empresarios desalmados es irresponsable e irrazonable. Sólo esconde un propósito político y demagógico”, enunció el titular de Aetat.

Una situación compleja

Al momento de analizar una eventual convocatoria a sesión extraordinaria, el dictamen de la Comisión de Transporte será clave. Esta es la postura de Armando Cortalezzi, presidente del Concejo Deliberante de la capital, con respecto a si el intendente Germán Alfaro debería llamar a los ediles al recinto. “Es una situación muy compleja, amerita que se analice día a día las necesidades de los diferentes sectores. Pero sobre todo, hay que llevarse del análisis de la Comisión”, opinó.

Según Cortalezzi, el bloque opositor Tucumán Crece-PJ no tiene una decisión tomada sobre el precio del boleto urbano. “Si la situación se agrava y si tiene que haber una sesión, tendrá que haberla. No se puede permitir que haya paro en esta época, y tampoco que haya 4.000 choferes y familias que no cobren antes de Navidad”, postuló.

fuente: la gaceta