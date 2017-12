Mil efectivos de fuerzas de seguridad blindan el Congreso por las protestas antes de la sesión por reforma previsional

Las inmediaciones del Parlamento permanece vallado y con acceso restringido, mientras crece la presencia de los manifestantes; fuerzas politicas denuncian una “militarización” y piden que se suspenda el debate

A horas de la sesión especial convocada por el oficialismo para tratar la reforma previsional, el Congreso de la Nación luce blindado. Más de mil efectivos de Gendarmería, Prefectura y de la Policía Federal se apostaron en los alrededores del parlamento, que permanece vallado y con acceso restringido en una jornada cargada de tensión.

El Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad en la zona luego de los incidentes ocurridos ayer durante el desalojo de los movimientos sociales que intentaron acampar frente al Congreso a la espera de la sesión por la reforma previsional y ante la convocatoria para una concentración desde este mediodía.

Cuando arranque la discusión en el Congreso, a las 14, las dos CTA, la CGT y agrupaciones de izquierda confluirán frente al parlamento en una protesta en rechazo de las reformas del gobierno de Cambiemos.

En la antesala del debate se respira un clima tenso. Desde temprano los manifestantes del gremio Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) se apostaron en la intersección de la avenida Rivadavia y Callao. También se movilizaron agrupaciones de izquierda como el MST y el PTS. Los manifestantes estaban dispersos en los alrededores del Congreso.

“Militarización”

Varios diputados de la oposición, como Leopoldo Moreau (Unidad Ciudadana) y Facundo Moyano (Frente Renovador), se acercaron a la esquina de Riobamba y Rivadavia, al costado del anexo de Diputados, para dialogar con los periodistas.

“Lindo recibimiento nos prepararon”, comentó la legisladora porteña Myriam Bregman (FIT), quien acompañó al diputado nacional por la Buenos Aires Nicolas del Caño, frente al amplio operativo.

Andrés “El Cuervo” Larroque también se asomó desde temprano para observar el operativo. “Jamás he visto una militarización de este tipo, así no puede funcionar el Congreso”, afirmó Moreau a LA NACION. Él y Daniel Filmus denunciaron que tuvieron problemas para pasar los vallados de la Gendarmería porque aún no tiene la credencial de diputado. “Es una locura. El Presidente [Mauricio Macri] tiene que suspender la sesión”, agregó Moreau, en representación del kirchnerismo.

El oficialismo decidió adelantar el debate en el recinto ante la creciente tensión con la oposición, gremios y movimientos sociales por los cambios impulsados en la fórmula para actualizar las jubilaciones. Cambiemos, con el apoyo de un sector del PJ, tendría garantizado el quórum para iniciar la sesión especial.

