La CGT parará este lunes contra la reforma previsional

El Consejo Directivo se reunirá el lunes a las 9 poco antes de la votación

La CGT lanzará un paro de 24 horas el próximo lunes cuando se trate en la Cámara de Diputados el polémico proyecto de reforma previsional que modifica el cálculo para aumentar las jubilaciones.

La medida de fuerza, que incluirá una movilización hacia el Congreso, será anunciada el mismo día durante la mañana, luego de la reunión del Consejo Directivo de la central obrera que está convocada para las 9.

Así lo planteó hoy uno de los tres triunviros de la CGT, Carlos Acuña. “El lunes a la mañana vamos a anunciar cuáles son las medidas. Vamos viendo cómo van la situación porque el Presidente (Mauricio Macri) por ahí reflexiona”, confirmó.

El líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, GNC, Lavaderos Automáticos y Gomerías (Soesgype) aseguró que si la iniciativa del Poder Ejecutivo se convierte en ley, “puede llegar a haber paro ese mismo día porque es la única herramienta que les queda”.

“No es porque a nosotros nos guste parar, no tenemos otra forma. Hemos acompañado, tratado de no poner piedras en el camino, ni palos en la rueda, pero llegan momentos en donde no da para más la situación”, señaló en diálogo con Radio 10.

Se espera que la huelga comience a las 14, hora señalada en la que está programada la sesión en la Cámara de Diputados.

El gremialista pidió al presidente Macri que “debe tomar consciencia de esto” y “tener más equilibrio” en relación a los ingresos de los jubilados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Tiene que prevenir todas estas cosas y no dejarse llevar solamente por los que hablan solamente de economía técnica sino de la economía real, de lo que consume la gente. No estamos bien. Esta es la realidad”, aseguró.

