La Corte Suprema de Tucumán falló en contra de la re-reelección y Mansilla no podrá asumir

En 2015, el Walter Berarducci había planteado una demanda aduciendo que el ex senador había superado los dos mandatos consecutivos habilitados por la Constitución (2007 y 2011).

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán terminó con la incertidumbre que había mantenido durante más de dos años y falló en contra de la re-reelección como legislador que pretendía el ex funcionario alperovichista Sergio Mansilla. Los vocales René Goane y Claudia Sbdar, y el camarista civil Benjamín Moisá desestimaron el recurso de inconstitucionalidad que el ex senador kirchnerista había interpuesto contra la sentencia del 21 de agosto de 2015: esta decisión había declarado que su tercera candidatura consecutiva violaba el artículo 45 de la Constitución de Tucumán con los votos de los magistrados Ebe López Piossek y Rodolfo Novillo. Antonio Estofán, vocal del alto tribunal, disintió y falló en favor de Mansilla, quien anticipó que consentirá el fallo y no intentará su revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sí a la alternancia

En paralelo, el alto tribunal provincial -con idéntica composición- rechazó el recurso de casación que el dirigente había articulado con el mismo fin de llegar a la Legislatura. Las resoluciones emitidas en el pleito iniciado por el opositor Walter Berarducci consolidan la tesitura contraria a la re-reelección que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había establecido previamente en los pleitos de los oficialistas Marta Zurita, Roberto Palina y José Gutiérrez.

FUENTE: LOS PRIMEROS