(EN VIVO) El Senado con la presencia de CFK sesiona por última vez en el año para completar la aprobación del paquete económico

La Cámara alta se reúne desde las 11.32 para tratar el Presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al Cheque y la reforma tributaria. La expresidenta Cristina Kirchner ya dio su primer discurso como senadora.

El Senado sesiona por última vez en el año para completar la aprobación del paquete económico

La Cámara alta se reúne desde las 11.32 para tratar el Presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al Cheque y la reforma tributaria. La expresidenta Cristina Kirchner ya dio su primer discurso como senadora.



El Senado se reúne desde las 11.32 para tratar el paquete económico anhelado por la Casa Rosada. El debate del Presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al Cheque y la reforma tributaria arrancó una hora después de comenzada la sesión.

Ni bien iniciada la reunión, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (FpV-PJ) hizo su debut en el recinto al plantear una cuestión de privilegio por el pedido de desafuero en su contra, y cruzó a la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti.

Encargado de abrir el debate como miembro informante, el oficialista Esteban Bullrich (Pro) sostuvo que “el objetivo de nuestro Gobierno es erradicar la pobreza” y apuntó que “donde hay pobreza, hay un Estado que mal distribuyó los recursos públicos”. “Para derrotar la inflación debemos reducir el déficit”, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Desde el otro lado del recinto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ) habló de “simulacro de debate” y “maratón de ajuste”. “No hubo debate, porque de debate se entiende cuando se pueden intercambiar opiniones para contribuir a un mejor proyecto, pero esto no sucedió, no se le permitió ni a los propios senadores del oficialismo”, resaltó la kirchnerista.

A su turno, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FpV-PJ) arremetió contra el Consenso Fiscal -sancionado la semana pasada- y denunció que “la plata de los jubilados se la van a entregar a María Eugenia Vidal”. En cuanto al Presupuesto 2018 advirtió que “expresa el programa de ajuste y de endeudamiento”.

Por su parte, el chaqueño Eduardo Aguilar (Justicialista) cuestionó que se apliquen “impuestos uniformes” sin tener en cuenta los contextos que se presentan en diferentes regiones del país.

En su primer discurso como senadora, la puntana María Eugenia Catalfamo (Justicialista San Luis) criticó el “tratamiento exprés” del Presupuesto, el cual consideró “no tiene nada de federal”. Habló de la reducción de recursos para su provincia, que cuantificó en un 57%, y reclamó por la “asimetría” en el gasto por obras públicas.

La entrerriana Sigrid Kunath (Justicialista) subrayó que en la “ley de leyes” existe “subestimación de la inflación” que “genera que algunas de las partidas vayan a la baja”. Además, alertó que los fondos para Ciencia y Tecnología “van claramente en disminución”.

Por Cambiemos, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) realizó una enfática defensa del paquete de leyes económicas y dijo que desde el Gobierno nacional “nos estamos haciendo cargo de las reformas que el país necesitaba”.

Al momento de su discurso, la salteña María Cristina Fiore Viñuales (Pares) destacó la actitud de su gobernador, Juan Manuel Urtubey, quien “como es su característica, cumplió su palabra y en la provincia ya votamos el paquete de medidas de reformas tributarias. Curiosamente con el voto de Cambiemos en contra”.

Ponderó que la reforma impositiva “busca fundamentalmente incentivar esa inversión que nos está faltando, a través de la reducción de la presión tributaria”; y consideró que el Presupuesto 2018 es “una herramienta que puede ser útil al Gobierno para atraer las tan anheladas inversiones”.

Aliado del oficialismo, el puntano Claudio Poggi (Avanzar San Luis) dijo que en el paquete de iniciativas se observa “la firme voluntad política del Gobierno nacional de poner el norte en tres objetivos: tender al equilibrio de las cuentas públicas, tender a generar una mayor competitividad para la generación de empleo y tender a fortalecer el federalismo fiscal”.

El exgobernador destacó que en las reformas “se plantean medidas con un criterio de gradualidad” y, en esa progresividad, “tenemos que ser muy sensibles con los más humildes” y “firmes con los poderosos que se resisten”. A diferencia de sus correligionarios, afirmó que en San Luis “objetivamente nunca se recibieron tantos fondos en concepto de coparticipación federal, obras públicas y demás acciones sociales, como estos dos años de gobierno de Mauricio Macri”.

Por su parte, la senadora Lucía Crexell (MPN) cuestionó que no se hubieran tomado más tiempo para el debate de esas leyes. “¿Para qué tiene sentido la Cámara de Senadores si no puede operar como cámara revisora?”, se preguntó.

En cuanto a los fondos para la provincia, advirtió que tiene “526 millones menos en vivienda, y en Vialidad Nacional se bajó el 30% el presupuesto destinado a obras”.

El chubutense Mario Pais (Justicialista Chubut) fue otro de los que se quejó del breve tiempo de análisis de esos proyectos, en los que tuvieron que limitarse a “escuchar” a los funcionarios. En cuanto a la reforma impositiva, dijo que se perdió una oportunidad para hacer modificaciones importantes.

“Esta ley no avanza en simplificación tributaria, sino que la complejiza mucho más”, reprochó, aunque reconoció algunos avances “mínimos”, como la tributación de la renta financiera. Asimismo alertó que “hay medidas que han afectado a las economías regionales”, y citó puntualmente tributos tales como el impuesto a la transferencia de los combustibles.

“No se puede legislar de espaldas al pueblo, los argentinos tienen derecho a saber qué estamos legislando”, señaló la kirchnerista Nancy González (FpV-PJ). Rechazó a su vez que los legisladores deban responderles a los gobernadores: “Nosotros representamos a una provincia, pero a nosotros no nos pagan el sueldo los gobernadores, sino todos los argentinos. Nosotros nos debemos al pueblo argentino; yo me debo a los ciudadanos de mi provincia, a los que me votaron y a los que no me votaron”.

A su turno, el santafesino Omar Perotti (Justicialista) destacó que en la reforma tributaria finalmente las cooperativas y mutuales hayan quedado exentas del pago del impuesto a las Ganancias, al destacar que estas entidades “tienen un gran impacto en el desarrollo del interior”. Sin embargo, y en cuanto al Presupuesto, cuestionó duro la caída de la inversión en Ciencia y tecnología.