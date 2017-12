LA FALTA DE SEGURIDAD EN TUCUMAN HACE ESTRAGOS: Así atacaron dos motochorros a una mujer en Muñecas al 1.300(VIDEO)

La violenta situación fue captada por cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad de una fábrica ubicada en Muñecas al 1.300 grabaron un violento asalto: dos motochorros atacaron a una mujer, la arrastraron por el suelo y le robaron la cartera. Si bien el hecho ocurrió hace 10 días, un empleado de ese comercio envió las imágenes a LA GACETA para denunciar el grado de inseguridad que se vive en la zona.

En las imágenes puede verse el momento en el que uno de los delincuentes se baja de la moto para atacar a la mujer que caminaba sola y con la cartera en brazos. Arrastró a la víctima por la vereda hasta que logró quitarle sus pertenencias. Luego, corrió hacia la moto en la que lo esperaba su cómplice.

“Una vez que pasás las vías (de la calle Italia) podés ser víctima de robo. No hay seguridad en esta zona y roban durante el día”, manifestó el hombre que envió el video y que pidió reserva de su identidad por temor a ser víctima de inseguridad.

Además agregó que en la zona se producen varios robos al día y que normalmente ocurren al mediodía, a la siesta o a la tarde.

Medidas contra los motochorros

A lo largo de este año, los ataques generados por motochorros generaron proeocupación entre las autoridades provinciales. De hecho, desde el Gobierno provincial y desde el nacional propusieron distintas medidas para intentar frenar la ola de asaltas en moto.

Entre ellas, un polémico proyecto de ley que al final no se aprobó. Proponían lo siguiente:

– Pohibir la circulación de dos personas -sin importar el sexo- en determinadas zonas y franjas horarias.

– Los motociclistas estarán obligados a utilizar chalecos refractivos donde esté inscripto el dominio del rodado. También deberán llevar esa inscripción en los cascos.

– Los acompañantes también deberán usar esos elementos identificatorios para que puedan circular por los lugares y horarios permitidos.

– Las estaciones de servicio no podrán venderles combustibles a los motociclistas que no cumplan con estas normas.

– Se dará un tiempo para que las motos de menores cilindradas sean registradas.

fuente: la gaceta