Saqueo en un super Átomo de Mendoza

Un Átomo de Las Heras fue “saqueado” en la tarde de este miércoles por una banda de 10 a 20 personas, entre mujeres, adolescentes, niños y algunos adultos, que iban armados con unas “lanzas” caseras ensambladas con palos, en cuya punta habían atado cuchillos y hojas cortantes tipo “facas”. A uno de los repositores, estuvieron a punto de cortarlo.

Los vándalos ingresaron con los palos con punta de cuchillo al local cerca de las 17:30 y se llevaron tres pollos, bebidas azucaradas y alcohólicas y algunos electrodomésticos. También elementos de perfumería. “Casi nada de alimentos” confirmó una supervisara de la cadena Átomo al POST.

El hecho no tuvo las características de un saqueo al estilo de 2001. Más bien, pareció organizado para generar inquietud y caos social, o simplemente por el hecho de robar un supermercado. Al principio, se habría hecho pasar por clientes. Y cuando ingresaron, tiraron al piso los monitores de seguridad. Sin embargo, “están todos filmados” dijo personal del supermercado.

Uno de los repositores del supermercado contó a Mendoza POST que “se trató de una banda de unas 15 a 20 personas. A mi me amenazaron con un cuchillo y un palo. Estaba en el fondo. No vi si había mujeres. Pero se llevaron lo que pudieron… bebidas alcohólicas, unos pollos… muchos elementos de aseo personal, perfumería…”

El director de Policías, Roberto Munives, le confirmó al POST el hecho ocurrido en el local ubicado en Independencia y Olascoaga. Allí, con rostros cubiertos por pañuelos, ingresaron las mujeres con chicos y se llevaron lo que encontraron a mano. Aunque según los empleados del local había algunos hombres también. “Son los guachines del barrio… tenían de 15 a 25 años… los conocemos…” contó un empleado al POST.

Un hombre habría dirigido a los vándalos desde afuera, y daba las órdenes de mando, hasta el momento en que hizo salir corriendo a todos para la huida. Aunque hay controversia sobre este dato, ya que aunque lo manejaban en el gobierno, ninguno de los empleados del local entrevistados por este diario vio a tal persona.

Como todos los meses de diciembre, se esperan estos acontecimientos por lo que no sorprende demasiado el hecho ocurrido esta tarde. Dos años atrás sucedió lo mismo en este eslabón de la cadena de la familia Millán. También en 2013, en 2012, y este local fue el primero saqueado en 2001 en el país. Extraño privilegio.

Los sucesos de saqueos o robos no se han repetido debido a que autoridades de Seguridad y del Gobierno de Mendoza mantienen periódicas reuniones con los supermercadistas. De estas reuniones no participa la familia Millán, según trascendió.

El ministerio de Seguridad emitió un parte oficial con el hecho: “Se toma conocimiento que en el supermercado (Atomo) antes mencionado, un grupo de personas habrían ingresado y mediante la fuerza se habrían llevado electrodomésticos y mercadería”. La carátula de la causa es “averiguación de robo”.

