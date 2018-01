Denuncian a la Nación por no pagar a los titulares de Argentina Trabaja

El ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin se reunió con el defensor del Pueblo Fernando Juri Debo por la situación.

El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin recibió al defensor del Pueblo, Fernando Said Juri Debo, a raíz de una serie de quejas que recibió el ombudsman de parte de titulares del programa Argentina Trabaja, que no cobraron sus ingresos el 29 de diciembre sin que la Nación diera explicaciones sobre el particular.

Al respecto, Yedlin expresó tras el encuentro que “quiero agradecerle a Fernando Juri Debo, que siempre está muy atento a las dificultades de los grupos más vulnerables; hoy nos visitó para consultar una situación puntual referente a un grupo importante de titulares del programa Argentina Trabaja que se acercaron porque no cobraron diciembre y no sabemos porqué”.

Agregó que “al indagar, nos contaron que los derivaron a una fundación vinculada a un concejal de San Miguel de Tucumán, pero es gente que está todavía bajo el ente ejecutor de la Provincia, que está vinculada y que cumplieron la asistencia, así que estamos inquietos”.

Despropósito

El ministro tildó como “despropósito” que los titulares de programa no hayan cobrado “por el carácter alimentario que tiene el ingreso” y explicó que estos beneficiarios “con ese dinero compra sus medicamentos, atienden a sus hijos con discapacidad y adquieren alimentos y no debería ser coto político de ningún tipo”.

Destacó que “el defensor del Pueblo se puso a disposición de esta gente con sus derechos vulnerados para ser intermediario con la Nación para que se restituyan”.

FUENTE: LOS PRIMEROS