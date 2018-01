Mira esto es lo que necesitás para salir a la ruta

Las autoridades viales advirtieron que los controles serán severos, para mejorar la seguridad. El cinturón se está usando menos

Entre todas esas cosas que forman parte de la planificación de un viaje en auto están los trámites previos, revisiones, papeles y documentación del vehículo, que no te pueden faltar para comenzar las vacaciones en paz. Y que no te falte nada, porque las autoridades viales nacionales advirtieron que se duplicarán los controles policiales en todas las rutas del país, con el objetivo de mejorar la seguridad en los caminos.

“Tenemos cerca de 400 efectivos y 170 móviles desplegados en 40 puntos turísticos y estratégicos de la Argentina, para que con la colaboración de efectivos de fuerzas federales de seguridad y agentes locales podamos realizar los controles durante el verano”, explicó a Télam el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Carlos Alberto Pérez.

Para salir a la ruta los automovilistas deben tener como documentación obligatoria: la licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo, el DNI, la cédula verde o cédula azul -en caso de circular en un vehículo que no sea de su propiedad-, el comprobante de póliza de seguro vigente, cristales y parabrisas grabados con la patente y la oblea de la VTV (Verificación Técnica Vehícular). A eso debe sumarse, si corresponde, la credencial de GNC y la oblea actualizada.

“Apuntamos a reforzar el uso del cinturón de seguridad porque ha decrecido en estos últimos dos años, estamos trabajando fuertemente para controlarlo”, aseveró Pérez, quien precisó que el 50% de los conductores lo usan, sólo el 43% de los acompañantes, y todos los viajeros de un auto en apenas el 23% de los casos. “Hay que hacer hincapié en la velocidad y en el uso de los teléfonos móviles”, agregó.

Papeleta

Respecto de la VTV, cada provincia tiene su normativa. Los autos patentados en Tucumán deben hacerla todos los años si el vehículo tiene más de siete años; cada dos años si tiene entre tres y siete; y están exentos los autos nuevos de hasta tres años de antigüedad. En el caso de las motos, tienen un año de gracia y luego de cumplir ese lapso pasan a revisión anual.

Además de la oblea que colocan en el parabrisas al momento de cumplir con la VTV, es necesario llevar en el auto el certificado de inspección. Según la actualización de diciembre, en las rutas bonaerenses el costo de la multa por circular sin haber cumplido con la VTV provincial es de entre $ 7.587 y $ 25.290. Y de no llevar el certificado de la inspección técnica varía de $ 1.264 a $ 2.529.

Según la Ley Nacional de Tránsito, los elementos obligatorios para llevar en el auto como kit de seguridad son el matafuegos (con control de carga y al alcance del conductor) y balizas portátiles.

La ANSV realizará operativos móviles para vehículos particulares sobre las rutas nacionales, con control de alcoholemia y revisión de la documentación obligatoria. Además, los agentes de tránsito de la ANSV realizan patrullajes preventivos y controles con radares móviles para evitar los accidentes por exceso de velocidad, que se suman a los radares fijos emplazados en diferentes rutas del país.

“En el país continúa la media de accidentes. Ya en el último registro, que es de 2016, se reportaron 5.600 fallecidos por accidentes de tránsito”, informó Pérez. Desde la ANSV recomiendan al salir a la ruta respetar las normas de tránsito, emprender el viaje descansado, ubicar a los niños en el asiento trasero sujetos a sus sillas, usar siempre el cinturón de seguridad y el casco (en motos), no ingerir alcohol, transportar la cantidad de pasajeros para los que fue concebido el vehículo y utilizar luces bajas encendidas.

También se aconseja evitar el uso del celular, pantallas de video y otros elementos de distracción, y si se viaja con mascotas deben ir sujetas para su propia protección para evitar distracciones.

fuente: la gaceta