Augusto Batalla arribó a la provincia y se suma a la concentración de Atletico Tucumán

El rendimiento de Augusto Batalla estuvo en la mira de todos los hinchas de River.

Por eso prefirió descomprimir e irse a préstamo por un año a Atlético Tucumán, pero antes hizo un balance de su rendimiento en Núñez. “Algunos me ven y me tildan como si tuviese 15 años en Primera División.Vi tres veces cada uno de los 55 partidos que jugué. Me repuse de errores que fueron duros. Creo que fue más que positivo mi paso por River”, declaró el ahora ex arquero del Millonario, de apenas 21 años, en diálogo con La Red.

También habló de Marcelo Gallardo, quién le dio la confianza de asumir la titularidad tras la partida de Barovero. “Es un muy buen entrenador, y lo opino cuando me puso y cuando me sacó”, expresó Batalla. Y recalcó que está en paz con su trabajo: “Duermo tranquilo porque hace seis, siete años que vengo haciendo el esfuerzo necesario. Sería muy fácil quedarse en la comodidad de River”.

Respecto a la oportunidad que le está dando Ricardo Zielinski en el Decano, afirmó: “Viajo con la valija llena de ilusiones y sueños. Muchos equipos se interesaron en mí pero Atlético era la propuesta que más me convencía”.

El arquero peleará el puesto con el Oso Sánchez, mientras Cristian Lucchetti se recupera de una operación en su hombro izquierdo.

