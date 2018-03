SIN CONTROL: Tiros y cánticos en la despedida del joven asesinado en Villa 9 de Julio

Andrés Ledesma, el joven de 18 años que fue ultimado a balazos en avenida Coronel Suárez al 1.000, fue despedido entre cánticos y tiros por sus amigos, en Villa 9 de Julio. Uno de los presentes en el lugar filmó el momento que luego se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver a un grupo de personas dándole el último adiós a Ledesma. Primero se siente el estruendo de fuegos artificiales y luego aparece una persona realizando disparos al aire con un arma de fuego.

El pasado miércoles, cerca de las 6, un menor de edad que manejaba la motocicleta y Ledesma le habrían robado la cartera a una mujer trans en la zona de la Cruz Papal de Alderetes. De allí huyeron hacia la capital. Pero cuando intentaban escaparse, se dieron cuenta de que los estaban persiguiendo. Intentaron esconderse en el parque 9 de Julio y de allí tomaron la avenida Gobernador del Campo y, al llegar a la esquina de Coronel Suárez, doblaron hacia el norte.

No llegaron a recorrer 200 metros y desde un vehículo de color negro realizaron dos disparos en contra de ellos. Erraron uno, pero el otro impactó en la cabeza de Ledesma, quien murió en el acto. La víctima tenía la cartera que supuestamente habían sustraído en Alderetes.



En un principio los investigadores creían que el tirador podría ser un pariente de la mujer trans, pero al no tener precisiones del lugar donde se inició la persecución, no descartan que la víctima del robo haya avisado a sus “cuidadores” y que sean estos los que hayan decidido ir tras los motociclistas