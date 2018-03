Las declaraciones hot de Florencia Peña: “Me gustaría hacer un trío”

La actriz habló de sus fantasías y récords sexuales. ¿El tamaño importa? La cuenta pendiente de incluir a un tercero junto a su pareja.

Entrevistada por Ulises Jaitt para El Show del Espectáculo, Florencia Peña se prestó al cuestionario hot y habló de sus fantasías, sus récords sexuales y lo que le gusta en la cama.

Tras afirmar que siempre tuvo pareja, y no le tocó estar soltera, la actriz expresó: “No tuve fantasías con mujeres. Si me hubiera pasado lo hubiese hecho porque no tengo prejuicios“. Flor confesó que tuvo sexo en un estacionamiento, y que si bien no tiene un lugar favorito, “a veces se dan situaciones que me copan y que jamás las hubiera esperado”.

“El tamaño está íntimamente relacionado con el encastre. Si uno tiene un tamaño importante, y vos sos chiquita, es la muerte. Y si es al revés, si sos grandota y el otro tiene una cosa chiquita, es lo mismo. Creo que es un encuentro entre dos y ver qué sucede. Tengo amigas que me han dicho ‘este casi me mata, casi me parte‘”, explicó el relación al tamaño del miembro masculino.

En el rubro fantasías, a Florencia no le gusta demasiado usar juguetes sexuales en la cama, pero sí le copa disfrazarse. “Me pongo lo que encuentro”, expresó, al tiempo que aseguró que una palabra “chancha” la motiva.

Así como Peña le pone ocho puntos a la importancia del sexo oral, asegura que “la autosatisfacción está buenísima. Es necesaria. Es el encuentro con uno mismo”.

“Vale incluir un tercero si está charlado, y si eso no va a generar un conflicto. Me gustaría ver si en algún momento se puede incluir a alguien, es una cuenta pendiente. Hasta el momento no pude con ninguna pareja“, dice la actriz con sinceridad. “Mi récord sexual fueron noches largas de seis o siete horas“, concluyó Flor.

FUENTE: PERFIL