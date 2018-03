A la nación no le importa la recuperación de los adictos en Tucumán

El centro para adictos en La Costanera no se hará.

Marcos Peña afirmó en el informe que brindó en el Congreso que la obra -que se inició en 2015 y se paralizó- no se reactivará.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó los temores de los vecinos y Madres del Pañuelo Negro de La Costanera. El centro de día para adictos abandonado e inconcluso no se construirá.

Entre las 1.318 preguntas que los diputados remitieron al jefe de los ministros del gabinete nacional, la diputada tucumana María Teresita Villavicencio (la radical integral el bloque Evolución junto a Martín Lousteau), le consultó sobre la última promesa que un funcionario realizó en una visita a la barriada del este de la capital. “En septiembre de 2017, la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich les anunció a madres de jóvenes con adicciones que se construiría un Cepla (Centro Preventivo Local de Adicciones) completamente nuevo. ¿Ya se determinó el lugar donde se construirá y los plazos de ejecución previstos? Que se informe acerca del destino del Cepla de La Costanera, cuyo avance de ejecución alcanzó el 43%, de una obra que tenía un costo de $ 12,5 millones y que desde diciembre de 2015 se encuentra paralizada”, fue la consulta consignada en el informe del primer trimestre. “Se informa que la Provincia, a pesar de los pagos recibidos, no concretará su continuidad, motivo por el cual la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior de la Nación ha notificado la caducidad del convenio con la Provincia”, fue la respuesta del funcionario macrista, que no respondió la primera parte de la pregunta.

El centro de día para adictos mencionado en el Congreso forma parte de los 210 que había anunciado en 2014 la ex presidenta Cristina Fernández, como parte del programa “Recuperar Inclusión”. El Cepla de La Costanera había comenzado a construirse en julio de 2015. La obra (presupuestada en $ 12,5 millones) estaba a cargo de la firma ByM SRL, que pertenecía a parientes del ex secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, hermano de la ex ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin. Los trabajos cesaron por la falta de pago de los certificados de obra durante el final del kirchnerismo y los primeros meses del macrismo. Logró un avance del 43%. Las Madres del Pañuelo Negro tomaron pacíficamente la obra a medio construir en octubre de 2016 para advertir que los transas habían anunciado que ordenarían su saqueo a los jóvenes adictos. De la estructura de parantes de aluminio no quedaba nada en octubre de 2017. El único vestigio de que hubo una construcción era el contrapiso de cemento.

fuente: la gaceta