Conoce las 37 maneras de detener tus ansias por las comidas chatarras

1. ¡Deshazte de todas las comidas malas que anhelas comer!

Este es la cosa más fácil y “con más sentido común” que puedeshacer para matar tus ansias de comer…

Elimina todos esos pasabocas, dulces, donas y otras comidas malasque te hacen aumentar de peso. Si aun tienes fuertes deseos por comer estas comidas no saludables…

Los más de 20 tips que siguen a continuación te ayudarán definitivamente, si las pones en práctica, a detener esas ansias y a colocarte en pista nuevamente para perder peso permanentemente…

2. Come más fibra (Frutas y Verduras crudas)

La fibra te mantiene lleno por más tiempo y elimina tus deseos de comer azúcar. Obtén fibra comiendo frutas (especialmente manzanas ) y vegetales, granos enteros, nueces (las almendras son las mejores) y semillas.

Comer fibra te ayudará a perder peso más rápido porque llenará tu estómago más rápidamente haciendo que comas una menor cantidad de alimentos

3. Que al menos el 30% de tu dieta sean proteínas

Al igual que la fibra, comer Proteínas también te hace sentir lleno y también te mantendrá satisfecho durante más tiempo, de tal manera que tendrán menos deseos de comer en exceso y vas a perder mayor cantidad de peso, además …

Si incluyes proteínas en tu dieta rápidamente estas te ayudarán con tus ansias por el azúcar, debido a que la mayoría de las ansias por el azúcar surgen de no comer una suficiente cantidad de proteínas en tu dieta. De acuerdo a un estudio reciente…

Las personas que tomaron proteína de suero de leche 90 minutos antes de que se les permitiera comer sin ningún tipo de restricción en una mesa buffet, comieron significativamente menor cantidad de calorías que aquellas que no tomaron proteína de suero de leche.

4. Bebe más AGUA

Cuando estás deshidratado te sientes con hambre debido a que tu cuerpo va a aumentar tus dolores de hambre en un intento de obtener más agua para rehidratarse. Entonces, asegúrate debeber suficiente agua para prevenir esa sensación de hambre, también …

Puedes tomar alrededor de 8 onzas de agua antes de tus comidas para que te puedas sentir más lleno de forma más rápida y de esa forma vas a comer menos.

5. Puedes tomar un vaso de jugo de verduras antes de las comidas

Los estudios han mostrado que beber jugo de vegetales antes de las comidas ayuda a suprimir tu apetito haciendo que comas 135 calorías menos en cada comida

6. Come más fibra y proteína y bebe agua en cada comida para…

Regular el nivel de azúcar en tu sangre porque cuando el azúcar en tu sangre esta fuera de control vas a ansiarás más comida, lo cual quiere decir que comerás más y aumentarás de peso.

Por ejemplo… si comes almendras y alguna fruta por su contenido de fibra y entonces comes una carme magra como atún o pollo al horno por la proteína y si lo bajas con 12 onzas de agua… No tendrás ansias de comer por al menos 3 a 5 horas, y…

Beber al menos 8 onzas de agua con alimentos altos en fibra ayuda a que la fibra no digerida se expanda en el estómago para hacer que te sientas mucho más lleno por tiempo.

7. Come una comida pequeña cada 2 a 3 horas.

Hacer esto también regulará el azúcar en tu sangre y te da un constante suministro de energía lo cual realmente reduce tus ansías y detiene tu gran apetito.

8. No te saltes el desayuno

Saltarte el desayuno hará que se disminuyan aún más tus niveles de azúcar en tu sangre y esto causará que tengas deseos fuertes por comer durante el resto del día.

9. Bebe Té Verde En vez de Café

El té verde es un potente supresor del apetito y también es un quemador de grasa completamente natural que te ayudará a quemar hasta un 43% más grasa.

10. Come huevo en el desayuno

Estudios han encontrado que un huevo en el desayuno ayudó a las personas con sobrepeso a sentirse más llenas en las siguientes 24 horas que las personas que tomaron un desayuno con panes con la misma cantidad de calorías, además, las personas que comieron huevo al desayuno comieron 330 calorías menos durante el día; y después de un estudio de 8 semanas…

Las personas que comieron huevos al desayuno a diferencia de las personas que comieron solo pan perdieron 65% más peso y eliminaron 16% más grasa. No te preocupes acerca de que aumenten tus niveles de colesterol porque a pesar de que las personas en ese estudio de 8 semanas comieron 2 huevos en el desayuno todos los días…

Después de las 8 semanas sus niveles de colesterol fueron los mismos que el del grupo de personas que solo comieron panes; comer huevos solo elevará tus niveles de colesterol HDL el cual es el colesterol bueno.

11. Elimina la grasa de la barriga y no tengas tantas ansias por comer

De acuerdo a los investigadores de la universidad de Western Ontario – la grasa en la barriga te hace estar más hambriento porque produce una hormona llamada neuropéptido Y que te hace estar hambriento.

12. No estés estresado – relájate más

Cuando te sientes estresado generalmente comes demasiado porque tu cuerpo libera una hormona llamada cortisol que te hace estar hambriento.

Si tienes dificultad de tratar con el estrés Mira las 25 formas de aliviar el estrés.

13. Combate las ansias del SPM con calcio

Investigaciones han mostrado que las mujeres que toman suplementos de calcio o consumen a menos una porción de productos lácteos diariamente (como yogurt, leche descremada o queso bajo en grasa) aproximadamente 2 semanas antes de la menstruación disminuirán significativamente durante el síndrome premenstrual (SPM) sus ansias por comercarbohidratos malos que las hacen aumentar de peso.

14. Evita los carbohidratos refinados o procesados (principalmente azúcar)

Los carbohidratos refinados incluyen alimentos altos en azúcar o muy procesados como como pan blanco esponjado/pasabocas de pan, gaseosas, la mayoría de los cereales del desayuno, dulces, caramelos, galletas y tortas.

Los carbohidratos refinados causan que los niveles del azúcar en tu sangre se eleven muy rápido y después disminuyen drásticamente haciendo que tengas deseos fuertes de comer más azúcar (carbohidratos refinados).

Seguir los consejos #1 al #4 y especialmente el #5 te ayudará a reducir tus ansias por comer azúcar o carbohidratos refinados.

15. Limita tu consumo de sal

La sal hace que tus ansias por la comida sean peores, y mucha sal en tu dieta también causará que ganes peso de agua no deseado –Mira cómo eliminar peso de agua si quieres saber más, en todo caso trata de usar hierbas y especias en vez de sal.

16. Toma una bocanada de esencia de Vainilla para detener tus ansias

El dulce olor de la vainilla hará creer a tu cuerpo que ya has satisfecho tus ansias por consumir azúcar.

17. Come en platos azules

Puede sonar extraño pero las investigaciones muestran que el azul es un supresor natural del apetito, así que cada vez que vayas a comer trata de usar cubiertos y servilletas, etc. de color azul, y por otro lado…

El rojo, amarillo y naranja han mostrado que aumentan el apetito y que te hacen comer más.

18. Asegúrate de dormir el tiempo suficiente

No dormir lo suficiente hará que tu cuerpo libere una hormona que causa el apetito llamada Ghrelina que hace que quieras comer más, entonces…

Trata de tener al menos 7 horas de sueño para que puedas disminuir tus niveles de Ghrelina y aumentes los niveles de la hormona supresora del apetito y quemadora de grasa Leptina.

19. Espera a que se te pasen tus ansias de comer

La mayoría de las ansias se desvanecerán dentro de los siguientes 20 minutos debido a que regularmente ellas solo están en tu cabeza, entonces podrás sobrevivir a esas “ansias falsas” ocupando tu mente en otras cosas tales como revisar tu email, viendo TV o salir con tus amigos.

Para saber la diferencia entre tener hambre de verdad o solo ansias imaginarias y emocionales, puedes intentar esto… Si después de los 20 minutos la intensidad de tu hambre ha aumentado, entonces realmente sabrás que tienes hambre e ¡incluso una manzana te va a parecer exquisita!

20. Usa especias en vez de azúcar y sal

Usa especias como canela, clavos o jengibre para realzar el sabor. Esto te ayudará a perder peso a diferencia del azúcar y la sal que hará que seas OBESO.

La canela, los clavos y el jengibre disminuirán tus ansias por el azúcar debido a que reducen los niveles de azúcar en tu sangre.

21. Añade espacias picantes o alimentos picantes a tus comidas

Los alimentos picantes pueden reducir tu apetito debido a que aumentan los niveles de noradrenalina y de adrenalina de tu cuerpo (mira más de 30 especies y alimentos picantes para perder peso), pero…

Investigadores canadienses encontraron que las personas que comieron aperitivos con salsa picante comieron 200 calorías menos que las personas que no usaron salsa picante.

Otro estudio en el Periódico Británico de Nutrición encontró que las mujers que agregaron a sus comidas 2 cucharaditas de pimienta roja, comieron menos calorías durante el día.

22. Usa estimulantes del gusto (Tastants)

Los tastants son cristales libres de calorías que puedes agregar a tus comidas para intensificar el olor natural de tus comidas. Cuando hueles el aroma intensificado de tus alimentos…

Esto causará que tu cerebro libere una hormona llamada Leptina la cual hace que te sientas lleno y al mismo tiempo – tu cuerpo disminuirá la emisión de la hormona ghrelina, la cual te hace sentir con hambre… Puedes ir aquí para encontrar los estimulantes del gusto de Sensa

23. Ejercítate para comer menos

Hacer ejercicio ayuda a que la hormona supresora del apetito Leptina funcione mejor. La leptina básicamente te dice que estás lleno y que necesitas dejar de comer. De acuerdo a un estudio de la revista de medicina y ciencias del deporte…

Las personas que hicieron 30 minutos de ejercicios para bajar de peso y ejercicios para moldear el cuerpo comieron 500 calorías menos por día. Ten en cuenta que para eliminar 1 libra de GRASA cada semana o 50 libras de grasa por año – solo tienes que reducir tu consumo de calorías por 500 calorías al día.

El ejercicio también disminuye el nivel de la hormona que aumenta el apetito (ghrelina), ten en cuenta que entre más intenso sea tu ejercicio = más se reducirá tu apetito.

24. Toma Vitamina B-3

Tomar Vitamina B-3 te ayudará a disminuir tus ansias por comer azúcar y también te ayudará a suprimir tus ansias por el alcohol.

25. Mira aquí la guía de secretos para prevenir las ansias por la comida

Deja que la entrenadora Diana Walker te muestre cómo acabar todas tus ansias por la cerveza, endulzantes artificiales, café, galletas, tortas, pasteles, fritos, comidas rápidas, lasgaseosas (dietéticas y normales) y otrascomidas dañinas que evitan que bajes de pesopero…

No te prives completamente a ti mismo de tus comidas favoritas por periodos de tiempo muy largo porque lo único que esto va a provocar es que después de pasado ese tiempo te vuelvas loco y empieces a comer en exceso.

26. Ten un día para hacer trampa o una comida para hacer trampa

Si tus ansias por comer se convierten en un deseo abrumadoramente poderoso, entonces…

Está bien hacer trampa de vez en cuando, y a decir verdad… Ve aquí para que sepas cómo puedes hacer trampa en tu dieta y aún así seguir perdiendo peso

27. Usa salsa picante

Comer cualquier alimento que contenga capsaicina como los pimientos chiles o la salsa picante. Estos alimentos van a reducir tu apetito porque de acuerdo a la Revista Europea de Nutrición… La capsaicina hace dos cosas, disminuye la hormona ghrelina que induce al hambre mientras aumenta la hormona supresora del apetito GLP-1.

28. Toma una caminata de 15 minutos

Investigadores de Reino Unido encontraron que puedes reducir tus ansias en un 12 por ciento sencillamente haciendo una pequeña caminata de 15 minutos.

29. Evita los endulzantes

Los endulzantes aumentan tus niveles de insulina lo cual a su vez aumentará tus ansias por la comida. Entonces es mejor que evites las gaseosas dietéticas, endulzantes artificiales como sweet n low e incluso la miel. Pero si definitivamente debes usar un edulcorante…

Usa Truvia, debido a que este no causa aumentos extremos en tus niveles de insulina.

30. Come después de hacer tu ejercicio

Si hacer ejercicio aumenta tu apetito, entonces puedes eliminar de una forma rápida y fácil estas ansias si comes dentro de 1 a 2 horas después de haber finalizado tus ejercicios, entonces …

Si estás comiendo 3,4 o 5 comidas por día para perder peso y si hacer ejercicio te provoca un aumento de apetito, entonces debes programar tus tiempos de comida de tal forma que puedas comer poco tiempo después de que hayas acabado de hacer ejercicio, también …

Mira el tip #6 de arriba para que tengas una idea de qué alimentos debes comer después de hacer ejercicio para que te sientas satisfecho durante más tiempo.

31. Come algo de chocolate negro

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Copenhagen, comer 2 pedazos pequeños de chocolate negro te ayudará a reducir más tus ansias por comer, esta reducción es mayor si comes chocolate negro que la que pidieras lograr si solo comieras chocolate blanco.

El sabor amargo del chocolate negro le avisa a tu cuerpo que debe disminuir tu apetito y el ácido estérico del chocolate negro te ayuda a que tengas una digestión más lenta (tal como hace la fibra) para ayudarte a que te sientas lleno durante más tiempo.

Solo asegúrate de que el chocolate que comas tenga al menos 70% de cacao.

32. Come Papa

La papa contiene un tipo de almidón especial que resiste enzimas digestivas haciendo que estas permanezcan en tu cuerpo durante más tiempo causando que no tengas hambre por periodos largos de tiempo, pero…

Esto no quiere decir que debes comer papas procesadas como las papas fritas o las papas de paquete que están cargadas con grasas no saludables, sales y azúcares.

33. Incluye grasas en tu dieta

Las buenas grasas que te ayudan a quemar grasa encontradas en el aceite de oliva, nueces, aguacate y mantequilla de maní disminuyen tu apetito de acuerdo a un estudio realizado en la Revista del Metabolismo Celular, porque durante la digestión…

Estas grasas buenas se convierten en un compuesto que le dice a tu cerebro que destruya las angustias del hambre.

34. Prueba TOFU

El Tofu contiene un ingrediente llamado Genisteínan que te ayuda a reducir tu apetito.

35. Come más pescado

Los pescados como el salmón, atún y el arenque son todos ricos en grasas Omega-3. Las grasas Omega-3 aumentan los niveles de leptina en tu sangre, esta es una hormona supresora del apetito .

36. Haz un puño

Un nuevo estudio encontró que sencillamente apretando tus músculos puede ayudarte a luchar las tentaciones provocadas por las comidas malas tales como las tortas, gaseosas y dulces, y de acuerdo a Aparna Labroo, la persona que dirigió el estudio…

“Las personas a menudo tensionan sus músculos cuando quieren expresar su fuerza de voluntad, entonces si hacen eso en frente de la tentación les ayuda a resistir la indulgencia.”

37. Son ansias o… Es hambre?

El hambre es la forma en que tu cuerpo te está diciendo que es tiempo de comer, así que el hambre es en realidad un asunto fisiológico. Ahora, las ansias están en tu mente, entonces las ansias son psicológicas o son un hambre falsa.

Vences el hambre sencillamente comiendo, pero es mejor que comas algo de aquí para que te ayude a perder peso, también…

Vences tus ansias básicamente por dejar que estas se desvanezcan, tratando con tu problema estrés o sencillamente por ceder ante tus ansias por comer haciendo trampa en tu dieta, pero de la forma correct

FUENTE: nowloos