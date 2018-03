Una adolescente ofreció a su futuro bebé en un grupo de WahtsApp

“Si alguien sabe, quién desease de corazón adoptar a un bebé recién nacido que se comunique a mí. Muchas gracias”, indicó la adolescente.

Mientras que este martes comenzarán a ser tratados en la Cámara deDiputados los proyectos para la interrupción voluntaria del embarazo, una conversación a través de WhatsApp alertó a las autoridades de Misiones.

En las últimas horas, se dio a conocer cómo una joven embarazada de tan solo 17 años decidió ofrecer en adopción a su bebé en un grupo de compra y venta

El hecho ocurrió en la localidad de Oberá, Misiones. La adolescente en cuestión recurrió a un grupo de la aplicación de mensajería instantánea utilizado usualmente para poner en venta o comprar distintos artículos. En el grupo bautizado con el nombre de “Quién da más, Oberá”, la mujer decidió desesperadamente buscarle un nuevo hogar a su futuro hijo.

La joven de 17 años escribió: “Si alguien sabe, quién desease de corazón adoptar a un bebé recién nacido que se comunique a mí. Muchas gracias”. Según trascendió, la intención de la mujer no era vender a su futuro hijo –también es madre de una nena de 9 meses- sino entregarlo en adopción debido a que su situación económica no es la mejor.

La chica reside en el kilómetro 8 de Panambí, en la frontera con Brasil, reveló que no recibe la Asignación Universal por Hijo por su pequeña hija y agregó: “Quiero conocer y saber con qué familia se va a ir mi bebé, porque una vez que lo tenga, si no encuentro a nadie, lo van a llevar a un orfanato y entrar en una lista de adopción, eso me angustia”.

A su vez, la joven reconoció en dialogo con el diario Primera Edición de Posadas que ya está cursando el octavo mes de embarazo y que estuvo en contacto con algunas familias que luego desistieron de iniciar los trámites de adopción ante la Justicia.

“Me dicen que sí, me ilusionan y después se arrepienten. Quiero asegurarme que quien lo tenga le cuente su origen y le permita verme si algún día lo desea, que no se le niegue saber su origen, y si es posible también poder visitarlo”, explicó la joven madre.

A través de un audio que se dio a conocer, la mujer le advierte a una posible interesada en adoptar al pequeño sin nacer que evite los mensajes pidiéndole que se arrepienta de su decisión. “No sabés por lo que yo pasé y no sabés cómo esa criatura viene al mundo. Si tu hermana quiere al bebé que se comunique conmigo, así yo me comunico con la jueza y mi abogado”, le dice.

Apenas el caso trascendió, la jueza de Instrucción de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, explicó que la adolescente no incurrió en ningún delito y remarcó que le dio intervención a la Defensoría Civil para que intervenga en el proceso de entrega del bebé.

Si bien el nuevo Código Civil establece que un niño puede darse en adopción, señala que está “manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento”. A su vez, prohíbe expresamente “la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño”. El juez de menores es el único que tiene la potestad de otorgar el cuidado del pequeño a otra familia.

