FRANCIA: Detuvieron a Nicolas Sarkozy por la supuesta financiación de su campaña con fondos del gobierno de Khadafy

ARÍS.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue puesto hoy bajo custodia por la Policía judicial francesa, sospechado de haber recibido en forma ilegal dinero de Libia para financiar la campaña política que lo llevó a la victoria en las elecciones presidenciales de 2007.

El exmandatario, que habría recibido varios millones de dólares del gobierno del entonces líder libio Muammar Khadafi , puede permanecer detenido durante 48 horas en los locales de la Policía judicial de Nanterre, en las afueras de París , antes de ser inculpado o exculpado.

Las sospechas que pesan sobre él comenzaron en mayor de 2012, cuando el sitio de información Mediapart publicó un documento que atesta la financiación de la campaña de Sarkozy por parte del gobierno de Libia. Desde entonces, las investigaciones judiciales avanzaron considerablemente, reforzando las sospechas que pesaban sobre el ex jefe de Estado.

En noviembre de 2016, en plenas primarias del partido de Sarkozy, Los Republicanos, un intermediario, Ziad Takieddine, aseguró haber transportado 5 millones de euros en billetes de Trípoli a París entre 2006 y 2007, y haberlos entregado a Claude Guéant y a Nicolas Sarkozy, por entonces ministro del Interior.

Takieddine fue inculpado por “complicidad de corrupción de agente público extranjero” y “complicidad de malversación de fondos públicos” en Libia. Pero sus declaraciones confirmaron propósitos vertidos en 2012 por otro individuo, Abdalá Senoussi, ex director de inteligencia militar del régimen libio ante el procurador general del Consejo Nacional de Transición de Libia.

Eso no fue todo. Los cuadernos de notas del ex ministro libio del Petróleo -muerto en 2012 en circunstancias sospechosas-, recuperados por la Justicia francesa, también mencionan la existencia de entregas de dinero destinado a Nicolas Sarkozy. Mientras que Bechir Saleh, ex gran financista de Khadafi y hombre muy relacionado con Francia , recientemente baleado durante una agresión en Johannesburgo, también había confiado a la prensa: “Khadafi afirmó que financió a Sarkozy. Sarkozy lo niega. Yo le creo más al primero que al segundo”.

¿Acaso la decisión de detener provisoriamente a Nicolas Sarkozy significa que la Justicia tiene nuevas pruebas de esa financiación ilícita que le permitiría inculparlo? Según las informaciones publicadas esta mañana por el diario francés Le Monde, ex dirigentes de la época de Khadafi habrían entregado nuevos elementos que confirman las sospechas.

Pero este no es el primer caso de presunta financiación ilegal que salpica a Sarkozy. En febrero pasado, en plena campaña hacia el Elíseo, un magistrado decidió sentar al expresidente en el banquillo de los acusados por un delito de financiación ilegal de su segunda campaña, la de 2012: Sarkozy gastó para ella 42,8 millones de euros, cuando el límite legal era de 22,5. Parte de esos desembolsos se ocultaron a través de un complejo sistema de facturas falsas.

