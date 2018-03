En la misma cuadra de la Comisaría Primera robaron una panadería y hasta se dieron tiempo para hornear masitas

Durante la madrugada del miércoles, unos desconocidos ingresaron por tercera vez en menos de medio año a una panadería de Monteagudo y San Martín, en la capital. Según la dueña del local, Valeria Villazur, los asaltantes entraron por una puerta lateral luego de forzar la cerradura, prepararon cerca de medio kilo de masas finas y se llevaron parte de la recaudación que quedó en la caja fuerte.

“Estamos a media cuadra de la comisaría 1 e igual pasan estas cosas. El hecho de que se tomaran el tiempo para preparar masas habla de una tranquilidad total para delinquir”, manifestó Villazur.

La propietaria contó que, al igual que en las dos ocasiones anteriores, los ladrones entraron luego de romper la cerradura de una puerta ubicada en la ochava de calles Monteagudo y San Martín. “La primera vez que entraron fue en noviembre del año pasado y la segunda, a principios de febrero. Todas con la misma modalidad”, explicó.

Villazur adelantó que tiene pensado instalar cámaras de seguridad y contratar un servicio de seguridad privado para evitar que se repitan los robos. “Es una inversión importante, pero ya no podemos seguir así. Claramente, ni el Estado ni los policías van a tomar medidas y no nos queda otra que tomarlas nosotros”, informó la mujer, quien añadió que tuvo que cerrar una sucursal ubicada en la esquina de San Miguel y Santa Fe debido a la inseguridad.

“Es una vergüenza que uno no pueda trabajar tranquilo y que se cierren oportunidades de crecer económicamente por culpa de la inseguridad”, se quejó.

El fin de semana pasado, negocios de barrio Norte, principalmente, aquellos ubicados en la esquina de calles Corrientes y Laprida, fueron el escenario elegido por los asaltantes. En todos los casos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta ingresaron armados a los locales y se llevaron la recaudación del día y las pertenencias de los dueños, los empleados e, incluso, los clientes.

Desde el viernes anterior hasta el lunes último, se registraron tres asaltos con la misma modalidad a locales comerciales ubicados a menos de tres cuadras de diferencia.

