Denuncian abusos a futbolistas menores de edad en la pensión del club River Plate

El escándalo por los abusos sexuales a jugadores juveniles de inferiores se extendió a nuevos casos, por encima de los registrados en Independiente y Temperley: esta vez llegó a la pensión de River.

Hoy, a las 8.30 en la comuna 12 de la Policía de la Ciudad, la ONG Asociación de Víctimas de Violación (Avivi) presentó una denuncia por tres casos de presunto abuso sexual que habrían sufrido tres jugadores de las inferiores de River.

Hacía 20 días que los responsables de la ONG habían recibido información que indicaba la existencia de estos presuntos abusos, pero los dichos fueron respaldados recientemente por la declaración grave de una ex profesional que trabajó en el club.

“Una mujer que fue médica cirujana en River Plate durante 7 años vino a corroborar las versiones de algunas familias del interior. Ella trabajó hasta el 2011/2012. Tuvo conocimiento de que hubo abusos de los chicos que vivían en la pensión del club. Había una versión de que una persona se acercaba al menos 3 veces por semana y realizaba abusos sobre los chicos”, detalló el abogado de Avivi, Andrés Bonicalzi, en declaraciones a Radio Provincia.

“También sospecha que esta persona habría hecho las veces de nexo entre los chicos y terceras personas. Ella toma conocimiento de esto a partir del psicólogo del club, a quien los chicos le manifestaron que estaban angustiados y terminaron revelando que eran abusados. Esta persona no era miembro de la institución pero todos lo conocían, se manejaba dentro del club como habitué. Ella pone en alerta de esto a quien era su jefe en el área de salud pero no le prestaron atención, le dijeron que no se metiera y tiempo después la terminan desvinculando del club. El psicólogo también fue desvinculado”, completó.

Al igual que en los otros clubes que se encuentran en la mira de la Justicia, en el caso de River, las víctimas son menores y se trata de establecer si los casos tienen relación con la red de trata que prostituía a menores de las divisiones inferiores de Independiente a cambio de dinero.

La investigación

El escándalo de los abusos sexuales a futbolistas de las divisiones inferiores excedió a Independiente , el club en el que se hizo la primera denuncia. La Justicia investiga ahora si hubo hechos similares contra jugadores juveniles de Temperley y de River.

Según fuentes de la pesquisa, luego de analizar más de 70 declaraciones testimoniales, se hallaron indicios de que la red de pedófilos que captaba menores en Independiente habría cometido hechos similares en perjuicio de futbolistas juveniles en Temperley. Dicha presunción surgió cuando algunos de los testigos indicaron que sabían que excompañeros, que antes estaban en la pensión de Independiente y que pasaron a Temperley, les comentaron que fueron víctimas de la misma red.

