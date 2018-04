” 300 JOVENES POR AÑO SE MATAN EN TUCUMAN A CONSECUENCIA DEL PACO “

GENOCIDIO SILENCIOSO Y TSUNAMI DE VIOLENCIA EN TUCUMAN

Enrique Romero Presidente del Partido PERON y Subsecretario de Transito y Transporte Operativo de la Municipalidad capitalina opinó que el gobernador Juan Manzur debe abandonar la nefasta política de Alperovich en materia de adicciones y generar Planes y Programas de contención y tratamiento de este flagelo que genera UN GENOCIDIO SILENCIOSO POR AHORCAMIENTO Y/O SUICIDIO DE 300 JOVENES POR AÑO A CONSECUENCIA DEL PACO.

Desde el 2006 existe en Tucumán producción y distribución de Paco, lo que ha generado casi 3.000 suicidios silenciados y ocultos, por un gobierno insensible.

Es malo que el Poder Ejecutivo, por falta acción, aparezca avalando el suicidio por adicciones, poniendo en evidencia a una sociedad colapsada y carcomida por la inseguridad, la corrupción política-judicial, la droga y la desidia.

En materia de adicción y narcotráfico, agregó Romero, Tucumán solo se diferencia de Rosario por la carencia de puerto, pero avanzó en la venta e instalación de cocinas; hay guerras de bandas, sicarios, y se hizo normal en sepelios de transas y delincuentes el uso de armas de fuego y disparos al aire, ante la atónita mirada del común de la gente.

El Poder Ejecutivo Provincial no entiende que el afianzamiento del narcotráfico constituye un factor de crecimiento de la violencia, fragmentación y degradación vincular en nuestra sociedad.

Desde hace 14 años que Gobiernan con la misma política y nunca pudieron ni supieron resolver este tsunami de violencia delictiva, inseguridad, adicciones e impunidad que arrasa con la vida y libertad de los tucumanos.

Solo desde Enero de 2012 a Diciembre del 2017, la prensa gráfica informó que hubo 826 homicidios y 1.223 heridos por arma blanca y/o de fuego.

Manzur no entiende que las cocinas de cocaína abrieron en Tucumán las puertas del consumo de Paco(pasta base de cocaína), ya que sin la existencia deestas no existiría el paco que es el residuo de la elaboración de cocaína.

Para todo esto, concurren: pobreza, desocupación, falta de política preventiva, capacitación y elementos para la policía, impunidad y corrupción política sin precedentes, concluyó Romero.