Una joven de 20 años asesinó a otra en una brutal pelea

En la tarde del miércoles pasado en la villa La Cava de Beccar, San Isidro, dos jóvenes mujeres comenzaron a pelearse ante la mirada de otras que registraron el momento en un video, cuando una de ellas extrajo un arma blanca y apuñaló a la otra, que agonizó dos días en el hospital de San Isidro y falleció.

En el video se puede ver claramente a Florencia Alegre (20), de cabello castaño, quien comienza a agredir a Macarena Aldana Lubo (24), de cabello rubio. “Vos no te metas. Esto es mano a mano”, dice una de las testigos de la pelea callejera.

En un momento Lubo toma un elemento cortante, empieza a tirar numerosos puntazos hacia el cuerpo de la otra joven y uno de los cortes lacera una arteria dejándola a Alegre gravemente herida. La agresora, quien se encontraba prófuga, fue detenida el jueves pasado en villa El Ceibal.

La información que trascendió con respecto a los pormenores de la pelea es todavía tan confusa como los argumentos que habrían motivado el enfrentamiento. El tío de la joven fallecida, Juan Carlos Gauna, dialogó con el medio San Isidro Vive y expuso lo que sabe del crimen.

“Esta chica Macarena extrae de su ropa un cuchillo y acierta una puñalada en el cuerpo de mi sobrina, causándole la muerte. Florencia estuvo desde el martes grave. Tuvo un sangrado interno que no pudieron parar. No pudo resistir, fue una puñalada certera en la zona de la ingle del lado izquierdo”, puntualizó, aunque aseguró no saber qué fue lo que pasó previo a la filmación. “Macarena y Florencia en un tiempo fueron amigas. Es todo muy confuso. No dejan de ser dos mujeres peleándose por nada. Lo que se ve en el video ya es el ataque de Florencia pero no se ve lo anterior”, señaló.

La imputada, en tanto, declaró en las últimas horas y expuso su versión ante el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán. En su declaración indagatoria, Lubo expuso que los problemas entre ambas tenían que ver con la pareja de la víctima. “Yo tenía problemas con Florencia. Antes éramos amigas y después nos peleamos. Ella sale con el hijo de mi comadre, que se llama Mauro Villafañe y como yo soy muy pegada a Mauro ella era muy celosa. Por eso empezaron los problemas. Cada vez que me veía me gritaba, me amenazaba”, explicó.

Según la imputada, el último fin de semana largo la joven fallecida habría tenido una pelea con su novio y por eso la culpó a ella. “Cada vez que se pelea con Mauro se la agarra conmigo”, dijo. “Empezó a insultarme por Facebook y yo le contesté. Le dije que si quería pelear mano a mano que venga a villa La Cava. Ella me contestó que no, que no se iba a regalar con las parientes del novio, que no me iban a dejar pelear a mí con ella”. Esos mensajes, donde se hablaba de la posibilidad de encontrarse y pelear, habrían sido el mismo día del hecho a las 6 de la mañana.

En su declaración, Macarena Lubo explica desde su punto de vista lo que ocurrió a la tarde. “Ese día como a las 6 de la tarde, yo estaba en la zona del pozo en la cancha con mi prima Micaela. Estábamos por ver un campeonato de fútbol que juegan ahí y ella apareció con su prima, que no conozco el nombre, y se venía desde la punta de la cancha gritándome cosas a mí que estaba sentada”, contó.

“Florencia estaba alterada. Yo le dije que viniera a hablar que no le iba a hacer nada, yo solo quería hablar. Cuando están viniendo veo que la prima tiene un cuchillo y se lo pone adentro del pantalón”, detalla Macarena en la indagatoria. “Mi prima, Micaela, vio eso y la atajó. En el video, la chica de campera negra es la prima de Florencia y mi prima es la de musculosa blanca que se ve cuando la contiene hacia la pared”.

El tío de la joven, en su relato, desestimó la versión de que el problema fuera por el novio de Florencia y menciona, también identificándola con la campera negra a su hija Katherin, la prima que Macarena menciona en su propia descripción de los hechos.

Sin embargo, Gauna indicó que su hija no estaba amenazando sino que era amenazada por la prima de la agresora. “La chica de campera negra es mi hija que fue agarrada a la fuerza con un arma blanca en la panza por una chica que se llama Micaela. Fue todo premeditado, la estaban esperando. Es de no creer”.

FUENTE:LOS PRIMEROS