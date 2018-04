Obreros de la construcción impidieron que agentes de Tránsito les secuestren sus motos mal estacionadas

El incidente ocurrió en una obra en Santa Fe y Virgen de la Merced. Enrique Romero, subdirector de Tránsito, anticipó que se insistirá con el procedimiento.

Trabajadores de una obra en construcción obligaron a una patrulla de empleados de la Municipalidad capitalina a que bajen las motos que les habían secuestrado por infrigir las normas de tránsito.

El incidente se produjo esta mañana en una obra ubicada en la esquina de Santa Fe y Virgen de la Merced, según informó a LA GACETA el subdirector de Tránsito muncipal, Enrique Romero.

El funcionario comentó que, previo al operativo, habían recibido denuncias de los vecinos de la zona ante la imposibilidad de circular por la vereda de la obra en construcción a causa de las motos que los albañiles estacionan en el lugar.

En un video enviado a nuestro diario vía Whatsapp se observa cuando los peones se suben al camión de Tránsito para bajar las motos secuestradas.

“Situaciones de este tipo ocurren todos los días, y a menudo la gente se pone en lugar de los infractores y ayudan a impedir los secuestros”, señaló Romero.

Remarcó que los inspectores municipales tienen órdenes de no responder a provocaciones, por lo cual se decidió no continuar con el operativo. “Vamos a poner las cosas en su lugar, porque no pueden tomar para ellos la vía pública. Vamos a insistir con el procedimiento”, apuntó.

Romero destacó que más allá del inconveniente sufrido en la obra en construcción, hoy se secuestraron unas 150 motos mal estacionadas en distintos puntos de la ciudad.

fuente: la gaceta