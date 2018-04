Una alumna denunció un intento de abuso en la facultad de Filosofía y Letras

La alumna de Comunicación Social pudo defenderse del agresor. La situación se registró el pasado lunes, en el baño de la unidad académica. “Lo empujé y salí corriendo”, relató. Dijo, además, que podrá reconocerlo en caso de presentarse nuevamente ante ella.

Uan estudiante de facultad de Filosofía y Letras denunció un intento de abuso a la salida de uno de los baños del anfiteatro de la undiad académica.

El hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 16.30, cuando la lumna de Ciencias de la Comunicación terminó una clase y quiso ingresar a los baños que están cerca de los anfiteatros.

Fue en ese momento cuando un sujeto de aproximdamente unos 30 años se le abalanzó e intentó abusar de ella utilizadno la fuerza.

“Apareció una persona, se me tiró encima, me agarró de los brazos y empezó a morderme, mientras me tocaba”, relató la joven.

Acto seguido, la estudiante pudo empujarlo y sacárselo de encima, evitando cualquier tipo de abuso.

“No sé de dónde saqué fuerzas para empujarla a esa persona, pero me lo pude sacar de encima y correr para irme a mi casa”, contó.

Se mostró arrepentida de no recurrir en ese momento a otros estudiantes o a aguna autoridad de la facultad.

según lo exopresado por la víctima, lo único que quería es llegar a su casa porque se sentía violentada y ultrajada.

La joven dijo nunca haber visto al sujeto en la facultad, aunque admitió que podría reconocerlo se se le presentara nuevamente.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 11 dos horas después de lo sucedido, añadió la estudiante. Mientras que el martes por la mañana pudo dialogar con la autoridades de la facultad y con el Centro de Estudiantes para que se diera a conocer lo ocurrido, a los fines de advertir la presenica del sujeto dentro de la unidad académica.

“Lo importante es que se difunda para no vuelva a pasar”, afirmó.

La estudiante sigue sin poder asistir a clases a partir del miedo que le quedó tras el violento ataque. “Estoy tratando de vencerlo ya que no puedo dejar de estudiar por culpa de esta persona”, reflexionó.

FUENTE: LV12