Una alumna fue a la escuela sin corpiño y fue sancionada

Las autoridades del establecimiento le hicieron un llamado de atención en su cuaderno de comunicaciones. Los compañeros se solidarizaron y salieron a defenderla empapelando el colegio con consignas en repudio del castigo

Revuelo por una insólita acción por parte de las autoridades de una escuela: ocurrió en el Colegio Reconquista de Villa Urquiza en Buenos Aires. En esta oportunidad el problema no fue el uniforme, el foco estuvo puesto en una alumna.

Bianca, de cuarto año, fue sancionada por las autoridades por ir a clases sin corpiño. En su cuaderno de comunicaciones se podía leer un llamado de atención que hacía hincapié en “llevar un vestido con tiritas”, aunque en realidad la observación fue por el corpiño.

“Me crucé en el pasillo del colegio con la rectora y me dijo que no podía venir al colegio sin sostén. Me mandó a buscar mi cuaderno y una campera para taparme”, contó Bianca, la protagonista de la historia que charló mano a mano con Telefe Noticias.

Esto desencadenó rápidamente en el accionar de sus compañeros, quienes hicieron eco de la situación, empapelaron la escuela en apoyo a su compañera y lo difundieron el caso en las redes sociales.

Cabe marcar que hace una semana, en José Mármol, un grupo de alumnos protagonizaron una revolución durante un recreo, luego de que los directivos les pidieran a las chicas usar polleras más largas “para evitar posibles abusos”.

