Circulan fuertes versiones de un encuentro de Cavallo y Macri para hablar del rumbo de la economía

Mauricio Macri se reunió con Domingo Cavallo, según las versiones del mercado, para que el ex ministro de Economía le hablara del rumbo de la economía que lleva adelante el Gobierno.

Tanto los voceros de Cavallo como de Macri negaron que se hayan juntado, pero en el mercado se habla de los consejos que dio el ex ministro, en medio de la crisis del dólar y la impericia del Gobierno para cumplir las metas de inflación.

Curiosamente, el “Mingo” -o “El Refucilo”, para los cordobeses- no le dio detalles a Macri de las medidas que tomaría para encauzar la economía sino que le dio una sesión de management y de diagnóstico estructural.

Cavallo le dijo a Macri que el principal problema que tiene es la falta de coordinación del equipo económico. En ese sentido, le aconsejó que unifique cuanto antes los ministerios de Hacienda y Finanzas.

El economista cree que tiene que haber un ministro de Economía y más que detenerse en el nombre, sostiene que el ministro debe tener un equipo sólido, fuerte, coordinado y que piense lo mismo. Cavallo le advirtió a Macri que por las diferencias internas del equipo económico actual, se debaten las medidas durante todo el año y luego se terminan haciendo a medias, lo que atrasa todo el proceso.

De todos modos, cree que ni Nicolás Dujovne ni Luis Caputo deben ser el ministro de Economía. De Dujovne dijo que le parece un buen economista pero su problema radica en que no tiene un equipo y siempre estuvo solo en su carrera. En cuanto al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, Cavallo dijo que el platense es un buen presidente de la entidad y que no lo debe cambiar puesto que se amoldará a cualquier ministro de Economía.

Si bien Cavallo siempre intentó promover a Carlos Melconian, según las fuentes de LPO no se mencionó al ex titular del Banco Nación.

Hay varias razones para que Macri y Cavallo se encuentren. La principal, es el problemático rumbo económico del Gobierno. El ex ministro de Economía fue el último que pudo vencer a la inflación, el principal aguijón en la economía argentina, y un presidente de centroderecha como Macri no ve por qué perderse de sus consejos.

A diferencia de buena parte de sus asesores más importantes, Macri no tiene una mirada tan negativa delos ‘90 y suele repetir en privado que en la década kirchnerista hubo 650 mil millones de dólares más de ingresos en el país que en la década anterior y no se vieron reflejados en obras e inversiones públicas.

Cavallo cree que es una tontería la demonización que hace el ala gradualista de las medidas tomadas en la era menemista y cree que esos prejuicios no hacen más que demorar todo el proceso económico de recuperación.

Otra de las razones de un encuentro con Macri es que Cavallo acaba de sacar un libro junto a su hija Sonia, titulado “Historia económica de la Argentina”.

En tanto que la razón de carácter más institucional es la próxima reunión del denominado G30 en Buenos Aires. Ese grupo, que reúne a banqueros, ex presidentes de bancos centrales y ex ministros de economía de los países más poderosos del mundo, es presidido por el ex titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul Volcker, que terminó con la inflación en el gobierno de Ronald Reagan. El único argentino miembro del G30 es Cavallo, que estará presente en mayo en la reunión porteña del grupo y como el anfitrión será Sturzenegger, debió estar en contacto con la administración macrista.

