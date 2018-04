Sánchez continuará con prisión preventiva hasta el final del juicio

El tribunal que lleva adelante el juicio por el crimen de Paulina Lebbos decidió este jueves al mediodía, por decisión unánime, no hacer lugar a los pedidos de la defensa técnica del cese de prisión preventiva para el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez.

Así, el ex funcionario durante el gobierno de José Alperovich deberá permanecer detenido hasta el final del proceso en el que se investiga la muerte de la joven estudiante de Comunicación.

El tribunal, además, resolvió disponer trasladar a Sánchez a la oficina de Homicidios de la Policía, pero con custodia Federal, y librar un oficio a la Nación para que adecúe una oficina de las fuerzas federales en la Provincia para poder reubicarlo más adelante.

Entre lágrimas, Sánchez había solicitado que le reduzcan el tiempo a un máximo de 30 días. “Es fuerte la prisión preventiva hasta el final del juicio”, le había dicho al tribunal.

“No hay ningún elemento que permita cambiar esta situación. El tribunal, con buen criterio, dictó prisión mientras dure el debate y así será”, dijo Emilio Mrad, abogado de Alberto Lebbos.

“Esto es una muestra más de la impunidad con la que se manejaron estas personas. No entienden que hay un tribunal que está dirigiendo el debate. Por eso no nos sorprende esta situación. Estas personas no cesan de obstruir la acción de la Justicia”, señaló.

Durante la audiencia de este jueves, Fernando Vázquez Carranza, ex Director de Policía Científica, también pidió hablar y denunció que un desconocido se presentó a la salida del colegio de su hija el martes por la tarde. Por eso motivo pidió custodia de agente federales en domicilio y en el establecimento escolar.

Vázquez Carranza había denunciado que Eduardo Andrada Barone, ahora ex abogado defensor de Hugo Sánchez, le envió mensajes que podrían considerarse intimidatorios durante el fin de semana. Esto motivó al Tribunal a dictar la prisión preventiva del ex Jefe de Policía y separó al letrado de la defensa técnica.

