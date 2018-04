Enrique Romero aporta pruebas a la justicia federal sobre los supuestos vínculos entre política y narcotrafico en Tucumán

El dirigente de la agrupación politica P.E.R.O.N y subsecretario de Transporte operativo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, hizo en horas de la mañana una presentación en la justicia federal aportando pruebas de supuestas vinculaciones del presidente del Concejo Deliberante de la Capital Armando Cortalezzi con Antonio “Tony” Lobo, actualmente detenido y supuesto lider de una banda de narcotraficantes

EL ESCRITO PRESENTADO POR ROMERO EN LA JUSTICIA FEDERAL

OBJETO: ADJUNTO PRUEBA.-

FISCAL FEDERAL

CAUSA: BUSSI RICARDO ARGENTINO S/ ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO E INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE DENUNCIAR DE FUNCIONARIO PUBLICO.-

ENRIQUE FERNADO ROMERO, argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 10.914.212, con domicilio en calle Raúl Colombres 287 de San Miguel de Tucumán, y en nombre y representación del partido P.E.R.O.N, al Sr. Fiscal Federal respetuosamente digo:

Que en legal tiempo y forma vengo a adjuntar prueba de interés para la presente causa, la que se trata de copia de artículo periodístico de TUC SIN FILTRO que bajo el Titulo: HISTORIA DEL GORDO TONY, EL NARCO QUE QUISO SER DELEGADO, informa con MUESTRA FOTOGRAFICA la relación del referido narcotraficante con el Presidente del Consejo Deliberante: ARMANDO “CACHO” CORTALEZZI Apoyado por elConcejal RICARDO ARGENTINO BUSSI a pesar de haber manifestado QUE NO LE INCUMBE SI ES NARCO O PROXENETA, aplicando el antiguo aforismo latino “QuodlicetIovi, non licetbovi”: “Lo que es lícito para Júpiter no es lícito para todos” poniendo en evidencia su relajada y retorcida Doble Moral.

Es significativo que el Edil Bussi de Profesión Abogado, que se ha desempeñado como Diputado Nacional y Legislador Provincial se haya lavado las manos al sostener QUE NO ES DE SU INCUMBENCIA: “si Armando Cacho Cortalezi es narco o proxeneta, queriendo reducir la competencia para desentenderse de la denuncia que le formulo conforme a la ley penal, ya que tendría conocimiento de delitos federales como Edil Electo y no denunciarlo.-

Lo cierto es que la Política que debería ser la más excelsa de las actividades después de la Religión porque es promotora del Bien Común, ha sido transformada en un Prostíbulo donde muerto el amor a la causa solo queda la narcopólítica, corrupción e impunidad, y si no está el caso de Julio César Trayán, dirigente justicialista que trabajaba como asesor en el Bloque Tucumán Crece-PJ en la Legislatura tucumana, y que fuera detenido el 19 de septiembre del año pasado, acusado de integrar una banda dedicada a importar, fraccionar y distribuir cocaína y marihuana, con ramificaciones en distintos puntos del país.

El “Garra Jalil” Contratado en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y últimamente la falsa Gestora del IPV y DU Elizabeth Alsogaray, también contratada en el Concejo Deliberante de Tucumán.

A continuación pego el artículo del Diario Electrónico TUC SIN FILTRO del 10 de Noviembre de 2017, donde sale la foto del Actual Presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán Armando “Cacho” Cortalezzi y el Gordo Antonio “Tony” Lobo.

La historia del “Gordo” Tony, el “narco” que quiso ser delegado

Inicio | Home | La historia del “Gordo” Tony, el “narco” que quiso ser delegado

Publicado el: 10 noviembre, 2017

Antonio “Tony” Lobo, es el nombre del sospechoso de liderar una banda investigada por la Justicia por su presunta vinculación al tráfico de estupefacientes. Su aprehensión se conoció luego de un procedimiento que realizó la policía, en su casa, donde los vecinos podían ver todo tipo de propaganda política: Lobo tenía intenciones de candidatearse como delegado comunal en la comuna de El Puestito, por el Frente Justicialista de Tucumán.

Tan seria era su aspiración que en los últimos tiempos, a Lobo se lo vio interactuando y haciéndose fotografías con diferentes dirigentes políticos, como por ejemplo, Armando “Cacho” Cortalezzi. Su gesto era el apoyo a la lista peronista en las elecciones de agosto y octubre.

En las redes se viralizaron en las últimas horas fotografías del presunto narco donde se lo ve en actos y mítines políticos, por ejemplo, en un acto de la Capital junto a Armando “Cacho” Cortalezzi, flamante presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.

No obstante, los vecinos comentaron también que Lobo había sorprendido con sus adhesiones políticas en este 2017, ya que en 2015 había “trabajado” en el lugar para la campaña del Acuerdo por el Bicentenario, con la fórmula de José Cano y Domingo Amaya para la gobernación.

El perfil de “Tony”, además, era llamativo debido a que en su vivienda tenía fotografías de caballos que participaron en festivales de carreras cuadreras y la particularidad de que cuidaba personalmente del jardín que tenía con una plantación de rosas.

Según indicó el diario La Gaceta, el hombre había estado anteriormente en prisión, y en 2013 se habría inscripto en la AFIP como monotributista para poder realizar compras al por mayor y minoristas de mercaderías para quioscos, entre otras actividades referidas al rubro.

J U S T I C I A.-

Enrique F. ROMERO

Presidente

Part. Prov. P.E.R.O.N