“CORRUPCION EN CAMBIEMOS”: La ex empleada del ministro Triaca denunció que elementos del SOMU “iban a parar a su quinta”

Sandra Heredia acusó que durante la intervención del gremio había artículos que se llevaban a la casa del ministro. Los eventos que cobraba el hermano de Triaca.

Sandra Heredia, la ex empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que los interventores del SOMU “saquearon” el sindicato al llevarse ilegalmente elementos como artículos de limpieza o juguetes que eran propiedad del organismo. La mujer, que también tuvo un cargo momentáneo en la intervención en ese gremio en San Fernando, denunció que muchos de estos bienes fueron trasladados a la quinta familiar del funcionario.

Además, acusó al hermano del ministro de cobrar cerca de unos 200 mil pesos por hacer un evento para los trabajadores de esa entidad que agrupa a los obreros marítimos. “Hubo cajas navideñas que se llevaron a la quinta de Panamericana, me las hacen llevar para una fiesta personal. Las bebidas y eso se usaban para fiestas personales”, dijo Heredia durante una entrevista con el portal El Destape.

Si bien la mujer ya había contado este supuesto delito hace aproximadamente un mes, en este reportaje agregó que los interventores también se llevaron otros elementos de poco valor de la sede principal del sindicato.”Me llaman del SOMU central y me dicen que me iban a llevar mercadería a las 11 de la noche. Era porque ya se estaba por terminar la intervención y había que sacar cosas”, sostuvo.

Entre otras cosas, Heredia explicó que en el gremio “no quedaba mucho tiempo en el día” para hacer el traslado del material del sindicato a la vivienda del ministro, por lo que “se esperaba a la noche” para hacerlo. “Se llevaron cosas del sindicato. Te estoy hablando de artículos de limpieza, juguetes. Todo eso iba a la quinta de los Triaca”, precisó.

Además, contó que en una ocasión estuvo a cargo de la organización de una fiesta por el Día del Niño para los empleados del gremio y que el hermano del funcionario, Carlos Triaca, le pasó un presupuesto para realizar el evento, pero que “no se podía decir que era de él” la empresa que iban a contratar. “Creo que me terminó pasando unos 270 mil ó 220 mil pesos, lo tengo guardado en el mail que me mandó. Se terminó haciendo en la quinta La Amistad”, detalló.

Vale recordar que el escándalo se desató a principios del 2018 cuando se conoció un audio donde Triaca insultaba y despedía a Heredia. Más adelante, Heredia denunció que Triaca la tenía “en negro” y que parte de su sueldo lo cobraba con un cargo inventado en el SOMU. El ministro salió a pedir disculpas y ofreció su renuncia al Presidente, aunque desde el Gobierno salieron a bancar al titular de la cartera de Trabajo.

FUENTE: PERFIL