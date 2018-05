Alberto Lebbos acude al Senado de la Nación por las amenazas a testigos

El padre de la joven asesinada cree que todos los testimonios “habrían sido contaminados”.

Para Alberto Lebbos no tendrá descanso esta semana. Aunque no habrá audiencias en el juicio en el que se investiga el crimen de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento, desde hoy mantendrá una serie de reuniones con parlamentarios

“Voy a plantear a los senadores lo que está ocurriendo en el debate con las maniobras de amenazas a testigos”, explicó el padre de Paulina. “Considero que han estado dirigidas a todos los que declararon hasta ahora”, sostuvo. La semana pasada, Fernando José Vázquez Carranza comenzó a declarar como testigo. El experto en medicina forense era el Director de Criminalística en 2006.

Vázquez Carranza sorprendió a todas las partes al denunciar que había recibido en su celular mensajes presuntamente intimidatorios de parte de Enrique Andrada Barone, quien en ese momento era abogado del ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez.

Esa novedad, que sacudió la audiencia de debate, derivó en la detención de Sánchez y en el apartamiento definitivo del proceso de su defensor. “Ahora hay dos niños que tienen que asistir a la escuela con custodia policial porque su padre tuvo el coraje de decir la verdad y denunciar las amenazas”, dijo Lebbos.

El jueves pasado, Vázquez Carranza, quien debe seguir declarando, denunció que un desconocido habría intentado retirar a su hija de la escuela, por lo que pidió protección para su familia.

De todos modos, el testigo optó por no ingresar al Programa de Protección a testigos, como se lo había ofrecido los jueces Carlos Caramuti (presidente), Dante Ibáñez y Rafael Macoritto.

“Vamos a visibilizar todo esto, que fue muy grave porque tiene un tinte mafioso. Hay que tener en cuenta los derechos de esos chicos, y por eso me sorprende el silencio de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es una situación realmente preocupante”, afirmó.

El padre de Paulina contó que también mantendrá reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos y en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“El motivo de esos encuentros es el mismo del que mantendré en el Senado. Pero también voy a pedir que rápidamente se formalice el lugar de detención de Sánchez, además de requerir seguridad para todos los testigos del juicio”, explicó.

