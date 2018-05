” Tarifazo provincial ” : La SAT aplica un aumento de 23 por ciento mientras crece la falta de agua

Santiago Yanotti del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán confirmó en LOS PRIMEROS el aumento y detalló la compleja situación de la SAT, con un 25% de usuarios que no están pagando el servicio y 70 barrios conectados a la red de manera clandestina. También habrá un ajuste de inflación en la boleta de la luz.

En la última audiencia pública Sociedad Aguas del Tucumán había pedido un 150% de aumento en la tarifa pero el ERSEPT lo rechazó condicionando a la empresa a responder los temas urgentes como los caños rotos, los ríos de líquidos cloacales y la falta de agua en varios sector.

“Cuando la SAT comience a dar respuestas ahí veremos” señaló Yanotti, pero anticipó que si habrá una actualización en la tarifa, será un ajuste por inflación, lo que hará que el polémico servicio de agua en Tucumán sea un 23% más caro.

Todo esto mientras el ERSEPT continúa la regulación administrativa de la empresa por diversas situaciones muy complejas como por ejemplo que el 25% de los usuarios de la red, no están empadronados, a ellos se suman los 70 barrios detectados hasta el momento, se piensa que hay muchos más, que están conectados de manera clandestina, esto se traduce a cientos de personas que no están pagando por el servicio en desmedro de aquellas que sí lo hacen pese a no tener la presión necesaria.

La luz también

Desde Nación informaron que no se quitará lo que queda del subsidio por lo que no habrá más aumentos consecuentes a ello, sí habrá una actualización anticipó Yanotti, al igual que el del agua, por un ajuste de inflación. Todavía analizan cuál será el porcentaje de suba que está incluida en el contrato de concesión con EDET.

fuente: los primeros