TN entrevistó a Cavallo, que vaticinó “un 2001 dentro de unos años”

El exministro de Economía fue invitado al canal de noticias para hablar de la disparada del dólar y los problemas económicos que tiene el Gobierno. En las redes, explotaron.

En medio de la reciente disparada del dólar, una inflación incontrolable para el Gobierno, la brutal suba de tarifas y la destrucción del salario de los trabajadores, el canal tn decidió invitar al exministro que fue protagonista de la crisis del 2001.

En este sentido, en medio de la entrevista, Cavallo vaticinó que “el 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada y no cierran el déficit fiscal”.

Por su parte, el ex uncionario negó haberse reunido con el presidente Mauricio Macri, aunque admitió que le envió un libro, y sobre el Gobierno, consideró: “Uno de los déficits de este equipo es que no conocen la historia Argentina”.