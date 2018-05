ESCANDALO EN LA COMUNIDAD JUDIA: “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca”, confesó Esmeralda Mitre sobre el abuso de Cohen Sabban

La actriz relató en Lanata Sin Filtro su doloroso y polémico encuentro con el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.

Hace algunos días, Esmeralda Mitre pronunció una frase desafortunada sobre las víctimas del Holocausto que provocó el enojo lógico de la comunidad judía. En diálogo con Lanata Sin Filtro, la actriz aclaró que sintió “que había ofendido a mucha gente por no haber podido redondear en la nota. Quise decir que una persona o dos millones o tres millones causan el mismo dolor“. A partir de dichas declaraciones, “al día siguiente me citan en la DAIA“, contó la actriz.

A su vez, Esmeralda contó que el ex presidente de la DAIA le pidió por favor una reunión en su casa para “solucionar” la situación: “Lo recibo, me dijo ‘te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte’. Ahí, en un momento yo me corro y me dice ‘yo te voy a convertir en un heroína‘”. Allí, Cohen Sabban le pide que vaya “un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation, para aprender acerca de esta gran tragedia. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos. ‘Esto cuesta 80 mil dólares, lo podés pagar en cuotas’, me dice“, relató Esmeralda.

Hasta allí, la situación era de extorsión pero no se había producido abuso físico por parte de Cohen Sabban: “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Ahí le digo que se tiene que ir y me contesta: ‘por favor no’. Y entra en crisis“, confesó Esmeralda Mitre. Quien incluso, contó que el ex funcionario le confesó: “Quedate tranquila que no te voy a garchar“.

“Cuando entra se pone la kipá y cuando se va se la saca. Claramente creo que es un acoso alguien que te besa el cuello además, es extorsión pedirme ese dinero“, confirmó Esmeralda Mitre.

fuente: radiomitre