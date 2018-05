El ministro Dujovne y parte del equipo económico viajan hoy a Washington para negociar el acuerdo con el FMI

El acuerdo por el ” financiamiento preventivo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se abrió esta mañana con un llamado del presidente Mauricio Macri a la titular del organismo multilateral de crédito, Christine Lagarde. Un rato antes, la ex ministra de Finanzas francesa un diálogo con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, según él mismo confirmó.

Por la mañana, el equipo económico había estado en la Casa Rosada monitoreando la evolución del tipo de cambio. Hubo conversaciones entre Macri y Dujovne sobre las decisiones a tomar. Fue un maratón teniendo en cuenta que ayer se habían reunido Macri, Dujovne, Luis Caputo, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana, Juan José Aranguren, Federico Sturzenegger y Francisco Cabrera en un encuentro de seguimiento macroeconómico.

el FMI

Crédito: UTDT

Francisco Jueguen SEGUIR

Comentar

(2338)

Me gusta

Compartir8 de mayo de 2018 • 15:08

El acuerdo por el ” financiamiento preventivo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se abrió esta mañana con un llamado del presidente Mauricio Macri a la titular del organismo multilateral de crédito, Christine Lagarde. Un rato antes, la ex ministra de Finanzas francesa un diálogo con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, según él mismo confirmó.

Por la mañana, el equipo económico había estado en la Casa Rosada monitoreando la evolución del tipo de cambio. Hubo conversaciones entre Macri y Dujovne sobre las decisiones a tomar. Fue un maratón teniendo en cuenta que ayer se habían reunido Macri, Dujovne, Luis Caputo, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana, Juan José Aranguren, Federico Sturzenegger y Francisco Cabrera en un encuentro de seguimiento macroeconómico.

Tras el anuncio de Macri por el pedido de auxilio al FMI, habló Dujovne – Fuente: YouTube 3:48

“Tenemos acceso a una línea de crédito que al dar certidumbre nos permite seguir creciendo y convergiendo fiscalmente”, contó una fuente de Hacienda. El rumor hablaba hoy de 30.000 millones de dólares. “¿Es así?”, preguntó LA NACION a esa fuente. “Es un monto importante”, confesó. Pero no hay cifras aún definidas. Incluso Dujovne viajará esta noche con el viceministro de Economía, Sebastián Galliani, el jefe de asesores, Guido Sandleris, y el jefe de Gabinete Ariel Sigal a Washington para comenzar las negociaciones en representación del país.

“Puede ser que los usemos o no. Esa línea está ahora disponible”, contaron cerca del ministro de Finanzas, Luis Caputo, donde tampoco quisieron dar cifras. El encargado de la deuda argentina no fue parte hoy de la conferencia de prensa porque estaba afónico. “Además el no maneja la relación con el FMI”, dijeron. Estuvo, sí, en primera fila. Cerca de su despacho dijeron que el financiamiento ofrecido por el FMI es mejor que el del mercado. “Que esté disponible no quiere decir que la vayamos a usar. Veremos cómo reacciona el mercado al anuncio”, añadió.

Ayer, el equipo económico había dejado trascender, luego de la reunión en Casa Rosada, que había “satisfacción” por las “contundentes” medidas tomadas el viernes pasado. Sin embargo, las fuentes admitían a este medio que la corrida global afectaba más a la Argentina que a otros países debido a sus fuertes rojos fiscales y de cuenta corriente, y a la importante exposición del país a la deuda para financiar el gradualismo. En ese contexto, afirmaban que el Gobierno todavía tenía un menú de medidas por tomar. Ya se cocinaba el acuerdo con el FMI.

“La Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario Internacional. Agradezco la declaración que el presidente Macri hizo hoy y espero con interés continuar nuestra colaboración con la Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y llevaremos estas conversaciones a cabo en breve”, afirmó Lagarde hoy en un comunicado en la página oficial del FMI.

El Gobierno mantiene una buena relación con el FMI. Incluso, Lagarde estuvo semanas atrás en la Argentina para participar del G20. Lagarde elogió no sólo el programa de gradualismo, sino también el pacto fiscal cerrado entre el Gobierno y las provincias. De paso, visitó las cataratas. Entonces, en una conferencia en la Universidad Di Tella dijo que no había un programa económico con el país. Entonces también organizó un almuerzo en su casa para Lagarde y varios economistas privados.

FUENTE: LA NACION